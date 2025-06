Những điều học sinh, phụ huynh cần làm sau khi biết điểm chuẩn lớp 10

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 4 đến ngày 6/7, Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Sau khi biết điểm, học sinh, phụ huynh cần lưu ý các việc cần làm và các mốc thời gian quan trọng sau:

Phúc khảo bài thi

Từ ngày 4 đến ngày 10/7, học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn về cơ sở giáo dục nơi đăng ký dự thi. Các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh và chuyển về phòng giáo dục và đào tạo.

Kết quả phúc khảo sẽ được trả chậm nhất vào ngày 28/7.

Nhận lại hồ sơ

Từ ngày 7 đến ngày 9/7, học sinh sẽ nhận lại hồ sơ dự tuyển (trừ Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10) cùng Phiếu báo kết quả tuyển sinh tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự tuyển.

Hồ sơ gồm: giấy khai sinh (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực), bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính hoặc bản sao có chứng thực), hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2024-2025), học bạ (bản sao), thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân hoặc minh chứng hợp pháp khác về cư trú tại Hà Nọi của học sinh hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực); giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào hoặc sớm hoặc muộn so với quy định ở cấp học dưới (nếu có); giấy xác nhận “không trong thừi gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam dữ hoặc vi phạm pháp luật” do chính quyền xã, phường nơi cứ trú cấp (đối với thí sinh tự do – là thí sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở).

Nộp hồ sơ và xác nhận nhập học

Sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, một học sinh có thể không trúng tuyển hoặc trúng tuyển nhiều nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông công lập (trúng tuyển tối đa vào một trường trung học phổ thông công lập không chuyên trong các nguyện vọng đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển tối đa 4 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông chuyên).

Xác nhận nhập học là thủ tục bắt buộc, học sinh phải đăng ký vào một trong những trường trúng tuyển và phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học từ 13 giờ 30 ngày 10/7 đến 24 giờ ngày 12/7.

Học sinh dùng hồ sơ đã được nhận lại ở trên và Phiếu báo kết quả tuyển sinh để nhập học.

Đối với trường trung học phổ thông công lập, học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp.

Với hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố, chọn tên nguyện vọng trúng tuyển và xác nhận nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình. Trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng khác nhau, học sinh có thể thay đổi và xác nhận nhập học lại trên hệ thống trước 24 giờ ngày 12/7.

Với hình thức trực tiếp, học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh tại trường có nguyện vọng trúng tuyển.

Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh.

Nếu học sinh đỗ nhiều nguyện vọng và muốn điều chỉnh nguyện vọng đã trúng tuyển, học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy xác nhận nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng trúng tuyển mới (trong số các nguyện vọng trúng tuyển).

Đối với trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học chậm nhất ngày 22/7.

Học sinh cần lưu ý thời gian quy định riêng của từng trường về thời gian, thủ tục xác nhận nhập học để xác nhận nhập học đúng quy định.

Học sinh nộp tại trường bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh (đối với trường tuyển sinh theo phương án có sử dụng kết quả thi) hoặc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hay giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời (đối với trường tuyển sinh theo phương án dựa vào kết quả rèn luyện và học tập của học sinh tại cấp trung học cơ sở).

Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh.

Trong thời gian tuyển sinh học sinh muốn thay đổi nguyện vọng trúng tuyển, phải liên hệ với nhà trường đã xác nhận nhập học để hủy nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng mới.

Công bố hạ điểm chuẩn (nếu có)

Ngày 17/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội họp xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập (nếu có).

Học sinh được quyền rút hồ sơ

Trong thời gian tuyển sinh, học sinh đã nộp hồ sơ nhập học được quyền rút hồ sơ (nếu có nhu cầu). Các trường tạo điều kiện để học sinh rút hồ sơ và xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển đồng thời thực hiện tao tác hủy xác nhận nhập học trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo.

Trường hợp học sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học có nguyện vọng chuyển trường sang tỉnh, thành phố khác để học tập, nhà trường làm thủ tục chuyển trường, không xóa tên học sinh trong danh sách trúng tuyển./.

