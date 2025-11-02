Những loại thực phẩm tốt nhất cho người thiếu máu não

Thiếu máu não đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến ở người trẻ tuổi do áp lực công việc, căng thẳng kéo dài và lối sống ít vận động. Khi lượng máu và oxy lên não không đủ, các tế bào thần kinh nhanh chóng bị “đói” năng lượng, kéo theo tình trạng đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, giảm tập trung, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ nếu tình trạng kéo dài.

Các chuyên gia của Trường Y Harvard cho biết chế độ ăn uống đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì sức khỏe não bộ. Những thực phẩm giàu sắt, vitamin nhóm B, omega-3, polyphenol và nitrate tự nhiên có thể hỗ trợ lưu thông máu, giúp não bộ được nuôi dưỡng tốt hơn.

Nguyên nhân và dấu hiệu cần lưu ý

Theo Cleveland Clinic, thiếu máu não thường xuất phát từ các bệnh lý mạch máu như xơ vữa động mạch, huyết khối, thoái hóa cột sống cổ gây chèn ép động mạch, hoặc co mạch máu do stress, lạnh đột ngột.

Triệu chứng ban đầu thường mơ hồ như đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, kèm đó là mất ngủ, giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ thể có cảm giác tê bì, nhức mỏi chân tay, cảm giác mất thăng bằng.

Khi các dấu hiệu này lặp lại thường xuyên, người bệnh nên đi khám sớm để tầm soát nguy cơ đột quỵ.

Các loại thực phẩm giúp cải thiện tuần hoàn não

1. Thịt bò - nguồn sắt tự nhiên dồi dào

Cà rốt hầm thịt bò. (Ảnh: iStock)

Thịt bò là “ứng cử viên” hàng đầu giúp bổ máu nhờ chứa nhiều sắt heme (dạng dễ hấp thu nhất), cùng vitamin B6, B12 và kẽm - những yếu tố thiết yếu cho quá trình tạo hồng cầu.

Theo Harvard Health Publishing, mỗi 100g thịt bò nạc cung cấp khoảng 2,5 mg sắt và gần 20g protein, giúp cơ thể tái tạo máu và tăng cường năng lượng cho tế bào não.

2. Cá hồi và cá béo - nuôi dưỡng tế bào thần kinh

Các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá mòi chứa nhiều omega-3, đặc biệt là DHA - thành phần cấu tạo màng tế bào thần kinh. Johns Hopkins Medicine chỉ ra rằng omega-3 giúp giảm viêm mạch máu, cải thiện lưu thông máu não và giảm nguy cơ đột quỵ.

Ngoài ra, cá hồi còn giàu vitamin D và B12, hai dưỡng chất quan trọng để duy trì chức năng thần kinh khỏe mạnh.

3. Lòng đỏ trứng - “kho” vitamin B và sắt

Trứng luộc. (Ảnh: iStock)

Lòng đỏ trứng gà chứa sắt, folate, vitamin B2, B6, B12 và choline - dưỡng chất được National Institutes of Health (NIH) khuyến nghị cho sức khỏe não bộ. Ăn trứng ở mức 3-5 quả/tuần giúp tăng tạo máu và cải thiện trí nhớ, giảm mệt mỏi.

4. Rau chân vịt (bó xôi) - “siêu thực phẩm” xanh cho tuần hoàn não

Rau bó xôi giàu sắt, folate và vitamin K - ba yếu tố giúp hình thành máu và tăng đàn hồi thành mạch.

Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, folate trong rau chân vịt còn giúp giảm homocysteine - hợp chất liên quan đến nguy cơ thiếu máu não và đột quỵ.

5. Bông cải xanh - tăng lưu thông máu tự nhiên

Bông cải xanh chứa nhiều vitamin C, sắt, magie và chất chống oxy hóa mạnh. Các polyphenol trong loại rau này giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do, đồng thời kích thích sản sinh nitric oxide - hợp chất giúp giãn mạch, tăng lượng máu đến não.

6. Cần tây - “bạn tốt” của huyết áp và mạch máu

Nước ép cần tây. (Ảnh: iStock)

Cần tây chứa nhiều nitrate tự nhiên, có khả năng chuyển hóa thành nitric oxide trong cơ thể, giúp giãn nở mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Cleveland Clinic khuyến nghị bổ sung cần tây thường xuyên trong các món ăn hoặc nước ép để hỗ trợ tim mạch và giảm áp lực lên não.

7. Lựu - trái cây đỏ tốt cho tạo máu

Lựu giàu sắt, vitamin C, polyphenol và anthocyanin - những chất chống oxy hóa giúp tăng cường hấp thu sắt và bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa. Một nghiên cứu của Johns Hopkins University cho thấy nước ép lựu có thể cải thiện lưu lượng máu não và tăng khả năng nhận thức ở người lớn tuổi.

8. Quả mận và nho khô - hỗ trợ tăng hemoglobin

Cả mận khô và nho khô đều chứa hàm lượng sắt, magie và vitamin C cao - bộ ba giúp tăng khả năng hấp thụ sắt và thúc đẩy sản sinh hemoglobin. Chỉ cần 4-5 quả mận hoặc một nắm nhỏ nho khô mỗi ngày có thể hỗ trợ người thiếu máu cải thiện tuần hoàn não đáng kể.

9. Dâu tây và quả mâm xôi - tăng hấp thu sắt, chống oxy hóa

Dâu tây và mâm xôi. Ảnh: iStock)

Hai loại quả mọng này chứa hàm lượng vitamin C và flavonoid cao, giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn và tăng cường sức bền thành mạch máu. Theo Harvard Health, chế độ ăn giàu quả mọng còn giúp giảm 30% nguy cơ đột quỵ nhờ cải thiện chức năng nội mô mạch máu.

10. Các loại hạt và đậu - bổ sung magiê, polyphenol

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, đậu nành, đậu lăng cung cấp magiê, sắt, folate và polyphenol - dưỡng chất giúp duy trì dòng máu ổn định và giảm viêm mạch máu. Một nắm hạt khoảng 30-50g mỗi ngày được xem là “liều thuốc tự nhiên” cho trí nhớ và tuần hoàn não.

Bổ sung đúng cách - chìa khóa cho não bộ khỏe mạnh Các chuyên gia dinh dưỡng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên bổ sung ít nhất 18mg sắt/ngày (nữ) và 8mg (nam), kết hợp cùng vitamin C để tăng hấp thu. Ngoài chế độ ăn, việc duy trì lối sống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng, bạn nên: - Tập thể dục 30 phút mỗi ngày để kích thích lưu thông máu. - Ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng kéo dài. - Hạn chế rượu bia, thuốc lá và đồ ăn nhiều chất béo bão hòa. - Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm rối loạn tuần hoàn não./.

