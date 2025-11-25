Những thực phẩm tốt nhất và tệ nhất với người huyết áp cao

Huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ lớn của các bệnh tim mạch. Bên cạnh thuốc men theo chỉ định của bác sỹ, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp và duy trì sức khỏe tim mạch.

Chuyên gia dinh dưỡng Victoria Taylor từ Quỹ Tim mạch Anh nhấn mạnh lựa chọn trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và sữa ít béo, đồng thời hạn chế muối, đường, rượu và caffeine, có thể giúp bạn duy trì huyết áp ổn định.

4 loại thực phẩm giúp hạ huyết áp

Trái cây và rau quả

Các nghiên cứu, bao gồm những nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ Tim mạch Anh, chỉ ra rằng nước ép củ dền có thể giúp hạ huyết áp nhờ nguồn nitrat cô đặc. Nitrat cũng có trong rau bina, cần tây, cải xoăn, chuối và dâu tây.

Ngoài nitrat, trái cây và rau quả còn cung cấp kali, giúp điều hòa huyết áp. Lưu ý rằng bổ sung kali qua thực phẩm là an toàn hơn so với thực phẩm chức năng, vì quá nhiều kali có thể ảnh hưởng nhịp tim, đặc biệt với người bị bệnh thận hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu.

Thay vì chỉ tập trung vào một loại, hãy ăn ít nhất 5 phần rau củ quả mỗi ngày (khoảng 400g, bao gồm 300g rau và 100-200g trái cây) với nhiều màu sắc khác nhau để tận dụng nguồn dưỡng chất đa dạng.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, bánh mì nguyên cám, yến mạch chứa nhiều chất xơ và dinh dưỡng hơn so với carbohydrate tinh chế. Chất xơ hòa tan từ yến mạch (beta-glucan) không chỉ giúp hạ huyết áp mà còn hỗ trợ giảm cân, từ đó gián tiếp kiểm soát huyết áp.

(Ảnh: iStock)

Kết hợp ngũ cốc nguyên hạt với các thực phẩm giàu chất xơ khác như đậu, hạt và rau củ sẽ tăng hiệu quả dinh dưỡng và tim mạch.

Protein nạc

Protein nạc từ thịt gà, gà tây, cá, trứng và các loại đậu có lượng calo thấp nhưng vẫn tạo cảm giác no, giúp kiểm soát cân nặng, từ đó hỗ trợ huyết áp ổn định. Nên hạn chế thịt đỏ và các loại thịt chế biến sẵn.

Sữa ít béo

Các sản phẩm từ sữa ít béo, như sữa tách kem một phần và sữa chua tự nhiên, cung cấp canxi và protein mà không làm tăng lượng chất béo bão hòa. Việc bổ sung sữa vào chế độ ăn cân bằng có thể hỗ trợ giảm huyết áp hiệu quả.

Ngoài chế độ ăn, duy trì hoạt động thể chất, bỏ thuốc lá và giữ cân nặng khỏe mạnh cũng góp phần quan trọng trong kiểm soát huyết áp.

4 loại thực phẩm cần tránh

Thực phẩm mặn

Không nên ăn quá 6g muối mỗi ngày, tương đương một thìa cà phê, nhưng nhiều thực phẩm chế biến sẵn như ôliu, khoai tây chiên, nước sốt, dưa chua hay thịt xông khói đã chứa sẵn muối. Kiểm tra nhãn và ưu tiên các phiên bản ít muối, hạn chế ăn ngoài và nên tự chế biến tại nhà.

Thực phẩm có đường và chất béo

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Đường và chất béo giàu calo không trực tiếp làm tăng huyết áp, nhưng dễ dẫn đến tăng cân, gián tiếp tác động đến huyết áp. Lựa chọn ăn vặt lành mạnh như trái cây, sữa chua hoặc hạt sẽ giúp kiểm soát cân nặng.

Rượu

Uống rượu điều độ thì tốt cho sức khỏe, song nếu uống quá nhiều không chỉ làm tăng huyết áp mà còn gây tăng cân theo thời gian.

Các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị bạn không nên uống quá 14 đơn vị rượu mỗi tuần, giãn cách các ngày uống và dành những ngày không uống rượu để cơ thể nghỉ ngơi.

Quá nhiều caffeine

Caffeine có thể làm huyết áp tăng tạm thời, nhưng tác dụng giảm dần khi uống thường xuyên. Hầu hết mọi người có thể uống 4-5 cốc/ngày an toàn, nhưng người nhạy cảm nên hạn chế.

Caffeine có trong càphê, trà, chocolate, đồ uống tăng lực và nước ngọt như cola.

Với những điều chỉnh đơn giản này trong chế độ ăn và lối sống, việc kiểm soát huyết áp của bạn trở nên khả thi hơn, đồng thời giúp duy trì sức khỏe tim mạch và chất lượng cuộc sống lâu dài./.

