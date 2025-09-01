Nội các An ninh Israel họp trong đêm về kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp nội các an ninh vào tối 31/8 với nội dung tập trung vào kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza và khả năng mở rộng quyền kiểm soát sang Bờ Tây.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với phong trào Hồi giáo Hamas - đã được nhóm vũ trang này chấp thuận cách đây khoảng 2 tuần - hoàn toàn không được đưa ra bàn luận.



Dù chưa có thông tin cụ thể sau cuộc họp muộn nhưng một số nguồn tin trước đó xác nhận Chính phủ Israel dường như đã lựa chọn bỏ qua đề xuất ngừng bắn với Hamas, do không đảm bảo được việc trả tự do cho toàn bộ các con tin cũng như giải giáp hoàn toàn nhóm vũ trang Hamas.



Theo Đài Phát thanh Quân đội Israel, cuộc họp bắt đầu từ 18h ngày 31/8 và kéo dài đến 1h30 sáng 1/9 theo giờ Israel.

Truyền thông nước này đưa tin Thiếu tướng Nitzan Alon - người phụ trách đàm phán về vấn đề con tin và đứng đầu bộ phận tình báo về người bị bắt giữ, mất tích - không được triệu tập tham dự cuộc họp, cho thấy Nội các có thể đã loại bỏ hoàn toàn thỏa thuận về con tin ra khỏi chương trình nghị sự.

Nội các Israel muốn tập trung mở rộng các chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và theo đuổi một thỏa thuận toàn diện để vừa chấm dứt chiến tranh theo các điều kiện của Israel, vừa đảm bảo trả tự do cho toàn bộ các con tin.



Một chủ đề đáng chú ý khác cũng được báo giới đưa ra trước cuộc họp là khả năng sáp nhập một phần Bờ Tây vào Israel, theo ý tưởng của một số bộ trưởng cánh hữu. Trang Axios cho rằng mức độ sáp nhập, nếu có, phần lớn sẽ phải phụ thuộc vào lập trường của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết chưa có sự đồng thuận rõ ràng trong Chính phủ Israel về việc sáp nhập vùng nào và với diện tích bao nhiêu.



Một quan chức châu Âu giấu tên tiết lộ với trang Axios rằng Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Israel Ron Dermer đã nói với Cố vấn Trung Đông của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Israel dự kiến sáp nhập toàn bộ Khu vực C, chiếm khoảng 60% diện tích Bờ Tây, nơi có các khu định cư của Israel và đang được Israel kiểm soát cả an ninh và dân sự.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Israel cho biết có thể có cả những lựa chọn khác như mở rộng kiểm soát tại các khu định cư và thung lũng Jordan (khoảng 30% diện tích Bờ Tây), hoặc chỉ các khu định cư và các tuyến đường dẫn tới đó (khoảng 10% diện tích Bờ Tây)./.

