Nửa thế kỷ xây dựng thế trận biên phòng vững chắc của thành phố mang tên Bác

50 năm thống nhất đất nước, cũng là nửa thế kỷ trưởng thành của lực lượng Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trong nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển

Ngày 2/5/1975, Đoàn Công an nhân dân vũ trang biên phòng cảng Sài Gòn (tiền thân của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay) được thành lập, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác tiếp nhận, quản lý, bảo vệ hệ thống cảng Sài Gòn sau ngày thống nhất.

Đến nay, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đảm trách nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển thuộc thành phố, với chiều dài khoảng 23,5km, vùng biển rộng gần 5.000km2, gồm 4 xã, thị trấn ven biển của huyện Cần Giờ (xã Thạnh An, xã Long Hòa, xã Lý Nhơn, thị trấn Cần Thạnh) và tuyến cảng của thành phố với hàng chục cảng, cầu cảng, cặp phao trên hai luồng hàng hải quan trọng dài khoảng 130 km.

50 năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh luôn đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Giai đoạn 2019-2024, Bộ đội Biên phòng thành phố đã phân công 53 đảng viên phụ trách 235 hộ gia đình ở khu vực biên giới biển; phân công hàng chục cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã tại huyện Cần Giờ, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tích cực tham mưu, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thạnh An, Bộ đội Biên phòng thành phố tặng cờ, đồng hành cùng ngư dân xã đảo Thạnh An, Cần Giờ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng với 1.785 tổ công tác/10.697 lượt cán bộ tham gia tuần tra trên sông, trên biển, cửa khẩu cảng.

Các phong trào bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới được tổ chức lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới như: nâng cao chất lượng hoạt động của “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn,” “Tổ tự quản an ninh trật tự,” 4 bến đò tự quản; “Ngày hội Biên phòng toàn dân” được tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả…

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố nhấn mạnh, qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân, đoàn kết với các lực lượng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những nỗ lực này vun đắp lên truyền thống "tận trung-tận hiếu, đoàn kết-hiệp đồng, kỷ cương-năng động, vượt khó trưởng thành, phòng tuyến vững mạnh", góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng bộ đội biên phòng và Thành phố Hồ Chí Minh anh hùng.

Góp sức cho sự phát triển kinh tế-xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh là một đầu tàu phát triển kinh tế thương mại, tài chính hàng đầu của đất nước, hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vì vậy, bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, cửa cảng thành phố, triển khai công tác biên phòng kết hợp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của lực lượng biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu thành lập.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng thành phố đang quản lý, thực hiện nhiệm vụ biên phòng tại 58 cảng lớn nhỏ, 116 cầu cảng, 82 bến phao trải dài dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp, sông Gò Gia với chiều dài khoảng 130km.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thạnh An, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai tuần tra vùng biên giới biển của thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

50 năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hàng trăm nghìn lượt tàu, trong đó có hàng chục nghìn lượt tàu khách và tàu quân sự nước ngoài, với hàng triệu lượt thuyền viên và khách quốc tế tới cảng thành phố; phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bắt, triệt phá hàng chục băng nhóm trộm cắp trên tàu, nhiều vụ buôn bán ma túy vào khu vực cảng; bắt, xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ hàng hóa trị giá hàng chục tỉ đồng…

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cũng là đơn vị đi đầu thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính trong quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu cảng biển, tạo điều kiện thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu hội nhập, phát triển.

Giai đoạn 2019-2024, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã thực hiện công tác xuất nhập cảnh, chuyển cảng cho hơn 68.000 lượt tàu, hơn 1,2 triệu lượt thuyền viên, hơn 520 triệu tấn hàng hóa; làm thủ tục cho hơn 62.000 lượt tàu nội địa, 450.000 lượt thuyền viên, hơn 251 triệu tấn hàng hóa.

Tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu cảng biển, Bộ đội Biên phòng thành phố đã phát hiện, xử lý 774/1.189 đối tượng, xử phạt hành chính 577 vụ/967 đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 11 tỷ đồng, tịch thu tang vật vi phạm hành chính trị giá trên 36 tỷ đồng, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền 143 vụ/166 đối tượng…

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tuần tra trên sông, khu vực biển trong phạm vi địa bàn biên phòng quản lý. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Những kết quả tích cực của lực lượng biên phòng thành phố trong nửa thế kỷ qua, đặc biệt trong 40 năm đổi mới của đất nước, đã đóng góp vào những thành tựu kinh tế-xã hội trong quá trình phát triển và hội nhập của Thành phố, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và nhân dân.

Đại tá Trần Thanh Đức chia sẻ Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục phát huy những kết quả tích cực của 50 năm xây dựng và trưởng thành, tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc; đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động quản lý xuất, nhập cảnh, tạo thuận lợi, thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp.

Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố cũng xác định trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng thành phố sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác đấu tranh có hiệu quả với các nguy cơ an ninh phi truyền thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công tác phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của địa phương; góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam: Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.