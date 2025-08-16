OpenAI đang trong quá trình đàm phán bán khoảng 6 tỷ USD cổ phiếu

OpenAI đang trong quá trình đàm phán để bán khoảng 6 tỷ USD cổ phiếu trong đợt chào bán thứ cấp, với mức định giá công ty lên tới khoảng 500 tỷ USD.

Truyền thông nước ngoài ngày 15/8 đưa tin cho biết số cổ phiếu này sẽ được các nhân viên và cựu nhân viên bán cho các nhà đầu tư như SoftBank, Dragoneer Investment Group và Thrive Capital. Các cuộc đàm phán hiện vẫn ở giai đoạn đầu và chi tiết có thể thay đổi.

Cả ba công ty nói trên đều là những nhà đầu tư hiện tại của OpenAI. Nguồn tin cho biết Thrive Capital có thể sẽ dẫn đầu vòng gọi vốn này.

Giá trị của OpenAI đã tăng trưởng theo cấp số nhân kể từ khi công ty này ra mắt chatbot AI tạo sinh ChatGPT vào cuối năm 2022.

Tháng 3 vừa qua, OpenAI đã công bố vòng gọi vốn 40 tỷ USD, với mức định giá 300 tỷ USD, trở thành công ty công nghệ tư nhân huy động được số vốn lớn nhất từ trước đến nay.

Đầu tháng này, OpenAI cũng đã công bố thêm 8,3 tỷ USD vốn mới từ vòng gọi vốn đó.

Tuần trước, OpenAI đã ra mắt GPT-5, mô hình AI quy mô lớn mới nhất và tiên tiến nhất của mình. OpenAI cho biết GPT-5 thông minh hơn, nhanh hơn và hữu ích hơn rất nhiều, đặc biệt trong các lĩnh vực như viết lách, lập trình và chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, việc triển khai GPT-5 gặp một số trở ngại khi một số người dùng phàn nàn về việc mất quyền truy cập vào các mô hình trước đó của OpenAI./.

OpenAI trình làng phiên bản ChatGPT-5 với những cải tiến đáng kể GPT-5 đặc biệt thành thạo trong việc sử dụng AI như một "tác nhân" độc lập xử lý các tác vụ máy tính, được kỳ vọng có thể tạo chương trình phần mềm theo yêu cầu - gọi là "mã hóa rung cảm."