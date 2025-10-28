Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông

Ngày 28/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tiếp Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) Trương Quốc Trí nhân dịp thăm Việt Nam và dự Hội nghị điều phối hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với tỉnh Quảng Đông.

Trong không khí chân thành, hữu nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt-Trung cũng như tiến triển tích cực trong giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, đưa ra định hướng cho xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15; chúc mừng tỉnh Quảng Đông tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội với GDP năm 2024 đạt trên 2000 tỷ USD, liên tục nhiều năm đứng đầu Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc hai bên duy trì hiệu quả cơ chế Hội nghị điều phối hợp tác, khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành, địa phương Việt Nam mở rộng và tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác cùng có lợi với tỉnh Quảng Đông.

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua và nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất rộng mở, Phó Thủ tướng mong muốn Quảng Đông phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường hơn nữa giao lưu với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế; mời lãnh đạo tỉnh Quảng Đông dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Đông Trương Quốc Trí. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Về hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Đông trên vai trò thị trường tiêu dùng lớn nhất Trung Quốc, tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, tăng cường kết nối chiến lược phát triển; khuyến khích doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng chiến lược, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, xây dựng các khu công nghiệp thông minh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; triển khai tốt “Hành trình đỏ” dành cho thanh niên Việt Nam tại Quảng Đông, tăng cường hợp tác du lịch, mở thêm các đường bay mới.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Trương Quốc Trí chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Quảng Đông đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, sẵn sàng triển khai thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, cùng chia sẻ cơ hội phát triển, góp phần thiết thực vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Đánh giá cao kết quả Hội nghị lần thứ 9 điều phối hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông vừa diễn ra, Phó Tỉnh trưởng Trương Quốc Trí bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có, mở rộng giao lưu, hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh như kinh tế thương mại, kết nối liên thông, khoa học công nghệ, quản lý đô thị thông minh, đường sắt đô thị.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát huy các di tích cách mạng như Trụ sở Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái; triển khai tốt chương trình “Hành trình đỏ,” đóng góp vào việc củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc./.

