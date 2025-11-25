Chiều 25/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Carlos Felipe Jaramillio phụ trách Đông Á Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tính từ năm 1993 đến nay, Ngân hàng Thế giới luôn là một trong những nhà tài trợ quốc tế có quy mô hỗ trợ lớn nhất của Việt Nam.

Tính đến hết năm 2024, Ngân hàng Thế giới đã tài trợ cho Việt Nam 180 chương trình/ dự án với tổng số vốn hơn 26 tỷ USD, trong đó tổng giá trị vay đã ký kết khoảng 23 tỷ USD.

Những dự án trên đã tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực kho bạc, ngân hàng…

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, trong Báo cáo "Việt Nam trỗi dậy-Con đường hướng tới tương lai thu nhập cao" được Ngân hàng Thế giới công bố mới đây đã nêu 4 khuyến nghị rất thiết thực đối với Việt Nam về: Đầu tư chiều sâu cho con người và chuyển đổi số; Mở rộng đầu tư công và nâng cao hiệu quả đầu tư công; củng cố quản lý và giám sát khu vực tài chính để giảm rủi ro hệ thống; thúc đẩy chuyển đổi xanh - nâng cao năng lực nguồn nhân lực và cải cách thể chế cơ bản.

Đề xuất định hướng hợp tác chính trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Ngân hàng Thế giới tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực Ngân hàng Thế giới có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cấp bách như hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng sạch, phát triển đô thị, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu; hợp tác ODA và vốn ưu đãi với các hình thức tài chính phát triển mới cho hạ tầng giao thông, thích ứng ven biển; triển khai các khoản vay khí hậu theo phương thức "đồng lợi ích khí hậu;"…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương Carlos Felipe Jaramillo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Về hoạt động cho vay của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Phó Thủ tướng trao đổi với Phó Chủ tịch Carlos Felipe Jaramillio về một số khó khăn trong công tác triển khai các dự án của Ngân hàng Thế giới; chi phí vốn vay; triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại, qua đó đề nghị Ngân hàng Thế giới áp dụng các tiêu chuẩn linh hoạt hơn trong việc áp dụng các điều kiện, tiêu chuẩn về đấu thầu, môi trường, xã hội; xem xét, tạo điều kiện áp dụng lãi suất phù hợp đối với một số khoản vay; linh hoạt trong quá trình xử lý các vấn đề khác biệt về chính sách… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Phó Thủ tướng cho biết thời gian tới, Việt Nam triển khai nhiều dự án quan trọng; mong muốn tiếp tục hợp tác hiệu quả với Ngân hàng Thế giới trong việc triển khai các dự án phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu… đề nghị Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả các sáng kiến hợp tác, hiện thực hóa những ưu tiên chung giữa hai bên.

Đánh giá cao mục tiêu, định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Carlos Felipe Jaramillio cùng các đồng nghiệp và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trao đổi thẳng thắn về các nội dung: Thực hiện cải cách để cắt giảm thời gian, thúc đẩy tiến độ các dự án; huy động vốn triển khai các dự án lớn trên cơ sở kết hợp giữa nguồn vốn của nhà nước và tư nhân; đầu tư các dự án ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ cao trong phát triển cơ sở hạ tầng; ứng phó biến đổi khí hậu; phòng, chống sạt lở, sụt lún, xâm nhập mặn, ngập nước ở đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai "Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long;" hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp tư nhân triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, khai thác mỏ…/.

