Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Ninh

Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các em học sinh đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, cơ sở hạ tầng, cách thức tổ chức thực hiện trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025 là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 25/6.

Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai (thành phố Hạ Long), Đoàn công tác kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi, phòng y tế… và động viên các thầy cô, các lực lượng làm công tác hỗ trợ thi.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh có 19.930 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 2.000 thí sinh so với năm trước. Tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi, bố trí 40 điểm thi với 849 phòng thi (tăng 3 điểm thi so với năm 2024) đặt tại các cơ sở giáo dục đáp ứng được các yêu cầu, thuận tiện cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức.

Các địa phương đều có phương án bố trí điểm thi dự phòng; điều động khoảng 3.500 người thuộc ngành giáo dục, công an, y tế và các cơ quan khác tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi…

Quảng Ninh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho kỳ thi. Với đặc thù địa bàn, địa phương đã bố trí lực lượng công an vận chuyển đề thi tới các khu vực hải đảo, tăng cường kiểm soát tránh gian lận bằng công nghệ cao…

Các điểm thi được bố trí điểm ăn trưa cho thí sinh ở xa, có phương án hỗ trợ thí sinh ở các vùng sâu, vùng xa trong trường hợp xảy ra mưa lũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh thông tin địa phương dự kiến điều động khoảng 3.500 người thuộc ngành giáo dục, công an, y tế và các cơ quan hữu quan khác tham gia, trong đó có 3.048 cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành và cơ quan phối hợp làm nhiệm vụ tại 40 điểm thi.

Tại địa bàn cấp xã đều bố trí phương tiện và nhân lực, nếu trời mưa có xe ôtô chung, nếu thí sinh có nhu cầu đi xe chung để đảm bảo an toàn tới điểm thi thì sẵn sàng được đáp ứng.

Tỉnh cũng khuyến khích, động viên trong thời gian thí sinh đến điểm thi và ra về, tất cả lái xe tải chở đất đá trên đường không lưu thông để đảm bảo điều kiện đi lại an toàn nhất cho các thí sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kiểm tra công tác y tế đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Quảng Ninh đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn sớm các thiết bị công nghệ cao, thiết bị điện tử ngụy trang tinh vi mà thí sinh có thể lợi dụng để gian lận thi cử (ghi hình, phát tán đề thi...); có cơ chế hỗ trợ về trang thiết bị, công nghệ kiểm soát an ninh, kỹ thuật phòng chống gian lận thi cử, phù hợp với điều kiện của các địa phương, đặc biệt là các địa bàn miền núi, hải đảo...

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Lê Thành Long lưu ý địa phương không chủ quan lơ là trước tình hình thời tiết nắng nóng và các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành liên quan phối hợp tổ chức tốt kỳ thi, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ, cung cấp nguồn điện, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc y tế, vệ sinh, an toàn thực phẩm…

Đặc biệt, Phó Thủ tướng khích lệ các giáo viên, cán bộ coi thi, những người trực tiếp cùng các em trong từng phòng thi, từng bàn thi động viên tinh thần để các em phát huy tối đa khả năng và có được một kỳ thi đạt được chất lượng cao nhất và kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo chất lượng./.

