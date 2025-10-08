Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở Bắc Ninh

Trưa ngày 8/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bắc Ninh.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 11, nhiều nơi trên địa bàn đã xảy ra mưa to đến rất to.

Hiện tại lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang lên; trong đó, lũ trên sông Thương, sông Cầu lên trên báo động 3; trên sông Lục Nam trên mức báo động 1; sông Thái Bình lên chậm và ở mức trên báo động 1; sông Đuống lên chậm và ở mức dưới báo động 1.

Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại Bắc Ninh. Tính đến 11h ngày 8/10, toàn tỉnh có 3 người chết, hơn 7.457 hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn, 50 m đê bị vỡ, 162 m đê bị tràn và 1.680 m đê phải đắp bờ chống tràn. Toàn tỉnh có 6 nhà bị sập, sụt lún và tốc mái; gần 8.000 ha lúa, hoa mầu bị ngập; gần 80.000 con gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều tuyến đường, ngầm tràn bị ngập sâu không đi lại được...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các xã Yên Thế, Phúc Hòa, Tiên Lục của tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (đầu tiên, phải sang) đi kiểm tra, chỉ đạo khu vực vùng lũ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo báo cáo của các xã, tại xã Yên Thế, mưa lớn đã làm cho hầu hết các thôn bị ngập úng. Đến nay, nước đã tạm rút, sáng 8/10, vẫn còn thôn Liên Cơ bị chia cắt do nước dâng cao, chảy xiết, lực lượng chức năng chưa tiếp cận được với 15 hộ chưa kịp di dời. Xuất hiện một số điểm sạt lở trên các tuyến giao thông liên thôn, liên xã. Toàn xã vẫn chưa thể cấp lại điện lưới...

Tại xã Phúc Hòa, tuyến đê thuộc địa phận xã có chiều dài 16,9 km, hiện nay nước sông dâng lên cao, cách mép đê bình quân khoảng 20 cm. Nhiều vị trí thấp có nguy cơ gây tràn đê.

Vào khoảng 0h ngày 8/10, đoạn thôn Cửa Sông mực nước Sông Thương cách mép bờ đê khoảng 10 cm. Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã kịp thời chỉ đạo triển khai phương án gia cố mặt đê; đã huy động 2 máy múc, xe ô tô và trên 50 người là lực lượng dân quân, công an, quân sự, người dân thôn Cửa Sông đắp đê cả đêm để chống tràn, di dời dân với chiều dài khoảng 200 m.

Tuy nhiên, sáng nay nước tiếp tục dâng và nguy cơ tràn nhiều đoạn đê nữa, cộng với thời tiết tiếp tục mưa, nhiều đoạn đường bị chia cắt nên việc phòng chống lụt bão vất vả và khó khăn hơn rất nhiều; một số tuyến đê nguy cơ tràn cao.

Trong buổi sáng ngày 8/10, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã phối hợp với Hạt quản lý đê, khu vực phòng thủ chỉ đạo, huy động trên 600 người thuộc lực lượng dân quân, công an, tổ an ninh trật tự, 3 nhà trường cùng nhân dân 5 thôn gia cố mặt đê được trên 500 m đối với 5 tuyến đê thuộc các thôn Cửa Sông, Hòa An, Lục Liễu Trên, Lục Liễu Dưới, Bến.

Tại xã Tiên Lục, tuyến đê bao thôn ngoài, thôn Đụn vỡ 2 đoạn khoảng 70 m. Hiện tại đã di dời khoảng 500 hộ dân. Các tuyến đê bối Mỹ Hà, Đò Đồng, Đồng Chản đã tràn khoảng 580 m.

Công tác khắc phục hậu quả được triển khai thực hiện rất tích cực, khẩn trương, bảo đảm tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (thứ 2, trái sang) thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tặng quà động viên người dân trên địa bàn các xã Yên Thế, Phúc Hòa, Tiên Lục, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân do cơn bão số 11 gây ra; biểu dương, đánh giá cao cấp uỷ chính quyền các cấp, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh, nhất là lực lượng quân đội, công an đã nỗ lực hết mình cùng nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt, qua đó giảm thiểu tối đa về người và tài sản do ngập lụt gây ra.

Trước mắt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai ngay biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động; trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Các địa phương khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ trên tinh thần “4 tại chỗ”.

Chính quyền địa phương nhanh chóng thông tin cho người dân để chủ động biện pháp ứng phó; đồng thời huy động lực lượng cảnh báo, chốt chặn điều hướng giao thông trên những đoạn ngập lụt sâu, hỗ trợ hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất tạm thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn

Cùng đó, khẩn trương tổ chức công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Trước diễn biến thời tiết khó lường, các địa phương cần tăng cường thông tin, truyền thông, cảnh báo, dự báo đến người dân, cộng đồng, doanh nghiệp để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Sau lũ, các địa phương nhanh chóng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của mưa lũ sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất, nhất là quan tâm đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ, cung cấp điện, nước sinh hoạt, nguyên liệu sản xuất cho người dân bị ảnh hưởng của mưa bão; có phương án nâng cao trình mặt đê sau trận lũ lịch sử vừa qua để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

