Phó Thủ tướng: Thi đua sáng tạo, lan tỏa sáng kiến về bảo tồn di sản văn hóa

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 4, giai đoạn 2021-2025.

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá những thành quả phong trào thi đua của toàn ngành trong 5 năm qua, đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp nổi bật.

Đại hội cũng là dịp để toàn ngành phát động phong trào thi đua mới, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên.

Đại hội Thi đua yêu nước lần này quy tụ hơn 300 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 7.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành về dự.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tới dự Đại hội có ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí trong Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh thi đua có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, đồng thời nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế cùng hướng tới mục tiêu chung.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đóng góp vào phong trào thi đua và những thành tựu đó của đất nước có vai trò tích cực của Bộ, ngành văn hóa, thể thao và du lịch với nhiều thành tích quan trọng, nổi bật là: tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa." Thể chế, cơ chế, chính sách về văn hóa, thể thao, du lịch được bổ sung, phát triển mới, ngày càng hoàn thiện, toàn diện, sâu sắc hơn; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối hoàn chỉnh với 433 văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa đạt nhiều kết quả, nhiều sự kiện văn hóa lớn được tổ chức thành công, huy động được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân.

Các ngành công nghiệp văn hóa tiếp tục phát triển. Các hoạt động đối ngoại về văn hóa, thể thao và du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh.

Thể thao quần chúng tiếp tục phát triển mạnh, lan tỏa ở các lứa tuổi, trên các vùng miền. Thể thao thành tích cao đạt được một số kết quả tích cực. Chỉ số hạnh phúc năm 2025 tăng 8 bậc so với năm 2024; Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam được cải thiện rõ rệt, cao hơn nhiều so với các nước có cùng mức thu nhập.

Đặc biệt, Bộ đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của đất nước như: kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Sớm quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa theo thẩm quyền. Phát động và triển khai thi đua sáng tạo, lan tỏa sáng kiến về gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa, kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được nhiều kết quả, nhiều thành tích ấn tượng.

Trong văn hóa đã thi đua giữ gìn, bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng hồn cốt dân tộc, chủ động hội nhập, quảng bá văn hóa với bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong thể thao, thi đua rèn luyện để làm rạng danh màu cờ sắc áo, nâng cao vị thế Tổ quốc trên trường quốc tế và trong du lịch thi đua sáng tạo đổi mới để Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội nhiều năm.

Báo chí truyền thông trở thành “Mạch dẫn tri thức-Kết nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân." Các lĩnh vực quản lý Nhà nước đang tập trung cho sứ mệnh giữ gìn hồn cốt dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa niềm tin, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đơn vị quan tâm hơn trong công tác thi đua để tạo ra những công trình, tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, giàu tính nhân văn, phản ánh chiều sâu trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và thời đại.

Thi đua để xây dựng môi trường văn hóa trong mọi lĩnh vực - từ văn hóa công sở, văn hóa báo chí, văn hóa doanh nhân, văn hóa chính trị, đến đời sống văn hóa ở từng khu dân cư, tổ dân phố ngày càng văn minh, thân thiện, giàu bản sắc; để cùng hướng tới một nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; để kiến tạo những chính sách đột phá để đưa du lịch phát triển mạnh mẽ.

Đặc biệt, thi đua để cùng nhau thực hiện cho bằng được tuyên ngôn hành động của Bộ và ngành: “Văn hóa là nền tảng-Thông tin là mạch dẫn-Thể thao là sức mạnh-Du lịch là nhịp cầu kết nối," góp phần quan trọng thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh...

Tại Đại hội Thi đua yêu nước, huấn luyện viên Mai Đức Chung được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động sau những năm tháng cống hiến lớn cùng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Cũng tại Đại hội lần này, 21 tập thể và 57 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2025 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

