Quảng Ngãi: Liên tiếp 2 vụ đuối nước thương tâm làm 4 học sinh mất tích

Trong tháng 5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Nam Tây Nguyên, Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.