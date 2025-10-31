“Quảng Ninh-Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực” quảng bá, lan tỏa bản sắc Việt

Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025 với chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực” vừa chính thức khai mạc tối qua, ngày 30/10, tại Quảng Ninh. Sự kiện nhằm tôn vinh và quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống cũng như hiện đại các vùng miền, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, khẳng định tiềm năng phát triển du lịch ẩm thực của địa phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Lâm Nguyên cho biết điểm khác biệt của sự kiện năm nay là sự tham gia của đông đảo các khách sạn, nhà hàng, chuỗi dịch vụ thương hiệu quốc tế với các món ăn đặc sắc, sử dụng nguồn nguyên liệu phong phú của Quảng Ninh, mang đậm phong cách ẩm thực Việt để giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong không gian ẩm thực, như công nghệ thực tế ảo giúp du khách khám phá vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất các đặc sản địa phương, như đánh bắt hải sản trên Vịnh Hạ Long, trồng rau ở Bình Liêu hay sản xuất trà hoa vàng, trà Đường Hoa.

Tham gia sự kiện, bên cạnh được thưởng thức ẩm thực, du khách còn có cơ hội trải nghiệm nghệ thuật chế biến món ăn, pha chế cocktail; biểu diễn nghệ thuật và các trò chơi dân gian của các tỉnh, thành phố; các buổi workshop miễn phí có chủ đề “Khám phá ẩm thực Quảng Ninh”…

Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025 tôn vinh và quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống. (Ảnh: Trung tâm thông tin du lịch)

Trải qua 4 kỳ tổ chức, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Sự kiện trở thành hoạt động du lịch - văn hóa - thương mại thường niên. Năm nay, liên hoan có khoảng 200 gian hàng chia làm 3 khu vực: khu vực gian hàng quốc tế, khu vực gian hàng Việt Nam và khu vực gian hàng Quảng Ninh.

Trong đó, khoảng 50 gian hàng quốc tế là không gian trưng bày, giới thiệu ẩm thực; biểu diễn nghệ thuật chế biến, thưởng thức các loại bánh, món ăn đường phố của các quốc gia; biểu diễn nghệ thuật đường phố; hoạt náo, khuyến mại tặng quà cho khách…

Khu vực gian hàng Việt Nam nổi bật với không gian ẩm thực chia theo ba vùng Bắc - Trung - Nam giới thiệu các món ăn đặc trưng từng vùng. 100 gian hàng Quảng Ninh tái hiện không gian ẩm thực biển và miền núi đặc trưng của địa phương. Mỗi gian hàng đều có thuyết minh, giới thiệu đa ngôn ngữ, biểu diễn chế biến món ăn, hoạt náo, quảng bá sản phẩm OCOP.

Lãnh đạo ngành Quảng Ninh cho biết mục tiêu của tỉnh trong những tháng cuối năm là đẩy mạnh kích cầu thu hút khách, phấn đấu đạt mục tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế./.

