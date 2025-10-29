Quảng Trị: Giải cứu thành công 6 người dân mắc kẹt 2 ngày do lũ

Tối 29/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6, Phòng PC07, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan giải cứu thành công 6 người dân ở xã Hướng Hiệp bị mắc kẹt 2 ngày trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống, kiệt sức do bị mắc kẹt lũ lụt khi đi làm.

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 nhận được tin báo cứu nạn trực tiếp của người dân về việc có 6 người dân đi làm rừng tràm tại địa phận xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị bị cô lập gần 2 ngày do nước lũ dâng cao, chảy xiết. Những người dân này trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống, kiệt sức.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 đã nhanh chóng cử 22 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện ca nô đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp triển khai ca nô tiếp cận, tìm kiếm vị trí người bị nạn.

Địa hình bị chia cắt, nước lũ chảy siết khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Đến 19 giờ 50 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 6 người dân bị cô lập đến khu vực an toàn...

Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại vùng ngập lụt Lâm Đồng

Cũng trong ngày 29/10, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực đang bị ngập lụt gần chân cầu Phú Long, khu phố Phú Thịnh, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 29/10, Công an phường Hàm Thắng nhận được tin báo về việc một cháu gái đang bị đuối nước tại địa điểm sông Cái (khu vực chân cầu Phú Long). Lực lượng công an và các đơn vị triển khai tìm kiếm cứu nạn tại khu vực trên. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm thấy thi thể bé gái.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu N.T.Đ (sinh 22/12/2021). Theo thông tin ban đầu, trong lúc lũ lên, gia đình đang di dời đồ đạc, N.T.Đ vô tình trượt chân xuống khu vực có nước sâu phía sau nhà và bị đuối nước. Được biết, căn nhà của anh N. V. H (sinh 1990) và vợ V. T. N. T (sinh 1990, là cha mẹ nạn nhân) nằm sát sông Cái, đang mùa lũ về nên dòng nước chảy siết. Vụ việc đáng tiếc xảy ra khi mực nước lũ dâng cao sát thềm nhà./.

Quảng Ngãi: Một người dân mất tích do bị nước lũ cuốn trôi Khoảng 19 giờ ngày 28/10, trong lúc đi dọc theo suối Đăk Mỹ thì anh A Pôr không may bị trượt chân rơi xuống suối, bị nước cuốn trôi và mất tích.