Quốc hội: Quy định rõ về giá trị pháp lý, tính bảo mật của văn bằng điện tử số

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 22/10, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Thảo luận tại tổ, đa số ý kiến của các đại biểu thống nhất cho rằng ba dự án luật có mối quan hệ chặt chẽ, được xây dựng đồng bộ nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng các nghị quyết trụ cột về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Các đại biểu cho rằng đây là bước đi cần thiết để tháo gỡ “điểm nghẽn” trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; nâng cao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục gắn với bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới về phân quyền, phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đóng góp ý kiến tại tổ thảo luận đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, đại biểu Trần Thị Quỳnh (Ninh Bình) nêu rõ tại khoản 3, Điều 1, sửa đổi, bổ sung Điều 12 có quy định: “Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân là văn bản thể hiện dưới dạng giấy, điện tử hoặc số...”. Theo đại biểu, đây là quy định rất hiện đại và phù hợp với xu thế chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho việc quản lý, xác minh.

Tuy nhiên, đại biểu Trần Thị Quỳnh cho rằng đối với vấn đề này cần có quy định rõ ràng về giá trị pháp lý, tính bảo mật cũng như chống giả mạo của văn bằng điện tử số, cũng như cần có cơ chế quản lý văn bằng dữ liệu quốc gia đảm bảo an toàn và minh bạch.

Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định: Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bằng, chứng chỉ điện tử.

Bên cạnh đó, tại khoản 4, Điều 1 của dự thảo Luật sửa đổi bổ sung khoản 1 và bổ sung vào khoản 5 Điều 14, ở điểm a khoản 4 có quy định: “Giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở là giáo dục bắt buộc. Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi.”

Theo đại biểu tỉnh Ninh Bình, đây là bước tiến quan trọng trong phổ cập giáo dục mầm non, tuy nhiên cần đánh giá kỹ các vấn đề về khả năng đào tạo, về cơ sở vật chất, đội ngũ và ngân sách. Hiện nay, về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên mầm non tại địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận trẻ 3-4 tuổi. Nếu áp dụng đồng loạt thì sẽ quá tải và ảnh hưởng đến chất lượng cũng như gây áp lực tới ngân sách, do đó nên quy định rõ lộ trình thực hiện.

Đại biểu đề nghị Chính phủ quy định lộ trình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng địa phương và có thể ưu tiên triển khai trước ở đô thị và các địa bàn có đủ điều kiện.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến tập trung vào các nội dung như: quy định giáo dục trung học cơ sở là giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi; việc quy định một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc; không tổ chức hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đánh giá cao các ý kiến trao đổi, đóng góp của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, quá trình xây dựng và sửa đổi 3 luật không chỉ thể chế hóa cho một tinh thần mới của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, mà bên cạnh đó vẫn tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

“Một điểm nữa có tính chất quan điểm trong quá trình sửa đổi, bổ sung 3 luật là chúng tôi không chỉ là tháo gỡ những điểm nghẽn, không chỉ giải quyết những điểm tồn tại, không chỉ nhằm khắc phục những điểm hạn chế mà quan trọng là kiến tạo và mở đường cho sự phát triển,” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đặc biệt, tinh thần các quan điểm, chỉ đạo của Bộ Chính trị là cần phải thúc đẩy sự phát triển với tốc độ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn của các cơ sở giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tính định hướng của Nhà nước đối với hệ thống giáo dục công và tăng cường đóng góp của hệ thống giáo dục ngoài công lập./.

