Rực rỡ “Đêm hội Trăng Rằm” của cộng đồng người Việt tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, chiều 5/10, khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đầy ắp tiếng cười của các em nhỏ đến tham gia chương trình Tết Trung Thu 2025 do Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam tổ chức.

Đồng hành cùng Ban tổ chức, bà Đỗ Thị Hương Lan - Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Malaysia - đã đến dự và tham gia một số hoạt động.

Trong không gian của sự kiện “Đêm hội Trăng Rằm,” hơn 100 em nhỏ là con của các gia đình trong cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia thỏa sức cùng nhau chơi các trò dân gian như kéo co, nhảy dây, cướp cờ, nhảy bao bố...

Màu sắc và hương vị của Tết Thiếu nhi hiện hữu sống động trong sự khéo léo của các em khi chơi đất nặn, cắt dán đèn lồng hay trải nghiệm làm bánh dẻo trung thu.

Các em còn được hòa mình vào màn múa lân ông Địa vui nhộn, rước đèn cùng chị Hằng và chú Cuội, thể hiện đa dạng khả năng trong phần văn nghệ Trăng Rằm và cuối cùng là vui phá cỗ Trung Thu.

Trước đó, phát biểu tại lễ hội Trung Thu năm 2025, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam, cho biết trong ngày Tết đặc biệt dành riêng cho trẻ thơ, Hiệp hội muốn mang đến cho các em trải nghiệm vui vẻ, cảm nhận tình yêu thương của người lớn, giúp các con thêm yêu văn hóa dân tộc.

Bà Trần Thị Chang nhấn mạnh Trung thu không chỉ là dịp quan tâm, chăm sóc thế hệ tương lai của dân tộc mà còn là dịp để bà con cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu quê hương, đoàn kết gắn bó và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Liên - Trưởng Ban tổ chức - cho biết sự kiện nhằm mang đến cho các em nhỏ trong cộng đồng người Việt tại Malaysia một Tết Trung thu đậm đà bản sắc Việt Nam.

Từ việc thiết kế phông, tạo không gian Trung thu, mâm cỗ, bánh trung thu, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc Việt... đều được thực hiện bởi các bậc phụ huynh và thanh niên tình nguyện hỗ trợ Ban tổ chức nhằm chuẩn bị một đêm Trung Thu đủ đầy, ấm áp, đông vui và ai cũng thấy có mình trong đó.

Các em nhỏ hăng hái tham gia chơi cướp cờ trong “Đêm hội Trăng rằm.” (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Chị Hà - một tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn các em làm đèn lồng - chia sẻ rằng việc tham gia hoạt động không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em luôn nhớ về cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Còn anh Hải - nhân viên ngành công nghệ - đưa 2 con đến tham dự đã thực sự ngạc nhiên trước không khí Trung thu rộn ràng, không chỉ đem lại niềm vui cho các em nhỏ mà còn tăng thêm sự gắn kết giữa các bậc phụ huynh, khiến sự kiện càng thêm ý nghĩa.

Nhiều phụ huynh cho biết muốn đưa con đến vui Trung thu để con có tuổi thơ vui vẻ và gần gũi với quê hương Việt Nam.

Đêm hội Trăng Rằm ở Kuala Lumpur đã tạo nên Tết Trung thu trọn vẹn niềm vui và tình yêu thương dành cho các em nhỏ trong cộng đồng người Việt ở Malaysia.

Trước đó, tối 4/10, tại thành phố Klang, Ban liên lạc Cộng đồng người Việt bang Selangor cũng đã tổ chức Tết Trung thu với sự tham gia đông đảo của các em nhỏ cùng gia đình./.

