“Sắc màu Việt hội nhập thế giới” - thông điệp đoàn kết trong đa dạng

Trong khuôn khổ Tuần lễ Quốc tế Đại học Malaya (UM) 2025 do trường đại học danh tiếng hàng đầu Malaysia tổ chức nhân dịp Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47, Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam (VMFA) và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp tổ chức gian hàng Việt Nam với chủ đề “Sắc màu Việt hội nhập thế giới” nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam trong sinh viên nước sở tại và quốc tế.



Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, gian hàng của Việt Nam đã trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo khách tham quan.

Thông qua nhiều hình thức hấp dẫn như đố vui tìm hiểu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; học nói tiếng Việt và thử mặc trang phục truyền thống chụp ảnh lưu niệm; trải nghiệm làm và thưởng thức món ăn Việt... hoạt động quảng bá của Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè quốc tế.

Một trong những hoạt động ý nghĩa của Việt Nam tại sự kiện là buổi nói chuyện của bà Võ Thị Hoài Anh - phụ trách mảng hợp tác giáo dục của MVFA, chia sẻ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia, nhấn mạnh tình hữu nghị bền vững hơn 50 năm, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.



Là khách tham quan sự kiện, cô Lina đến từ Jordan, nghiên cứu sinh tiến sỹ chuyên ngành y tế tại Đại học Malaya, cho biết đã có trải nghiệm thú vị khi tham gia trò chơi tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Cô nhận xét con người Việt Nam thân thiện và món nem cuốn đặc biệt ngon. Lina chia sẻ đang có kế hoạch du lịch Việt Nam cùng bạn bè vì nhận thấy “đất nước Việt Nam rất đẹp và thú vị.”

Trong khi đó, anh Muhammad Azhar, sinh viên Khoa Khoa học xã hội, Đại học Malaya, đánh giá ẩm thực Việt Nam rất đặc biệt và đa dạng; các món ăn, đồ uống nổi bật gồm phở, bánh xèo và càphê. Sinh viên đang theo học bộ môn tiếng Việt này cho biết đã từng đến Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bày tỏ mong muốn được khám phá thêm những vùng miền khác của Việt Nam trong tương lai.



Tuần lễ Quốc tế Đại học Malaya 2025 lần đầu tiên được tổ chức, diễn ra trong các ngày từ 28-30/10 tại khuôn viên của trường, nhằm mang sự đa dạng văn hóa trên thế giới đến cho sinh viên và truyền đi thông điệp đoàn kết trong đa dạng.

Các hoạt động nổi bật gồm: Ngày Đối tác quốc tế và Triển lãm Du học quốc tế với sự tham gia của 30 trường đại học trên thế giới nhằm nâng cao nhận thức về chương trình trao đổi sinh viên và thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học; Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực quốc tế với sự tham gia của 40 quốc gia; Đêm gala biểu diễn nghệ thuật của sinh viên các nước. Tuần lễ Quốc tế Đại học Malaya 2025 đã thu hút hơn 6.000 lượt người tham dự, phần lớn là sinh viên nhiều trường đại học tại Kuala Lumpur.



Hoạt động giới thiệu văn hóa Việt tại Tuần lễ Quốc tế Đại học Malaya 2025 không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa Việt trong sinh viên quốc tế mà còn gắn kết tình hữu nghị Việt Nam-Malaysia./.

