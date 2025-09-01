Sôi động chương trình nghệ thuật chờ đón Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi và thích thú với những tiết mục vô cùng đặc biệt, khuấy động không khí trong buổi tối trước dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Tối 1/9, hàng nghìn người dân mang theo cờ, áo đỏ sao vàng, tập trung quanh các tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội, sẵn sàng thức xuyên đêm để chờ xem lễ diễu binh mừng Quốc khánh diễn ra vào sáng mai.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, vào thời điểm 21 giờ tại khu vực phố Tràng Tiền, không khí vô cùng náo nhiệt với các tiết mục nghệ thuật từ những chiến sỹ thuộc Trường Sỹ quan Chính trị, cùng giao lưu với nhân dân đang chờ đợi xem diễu binh, diễu hành tại khu vực này.

Sáng mai 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ diễn ra trọng thể tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng ngày 2/9. Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng sẽ tỏa ra 7 hướng, qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Để phục vụ người dân ở xa và các tỉnh lân cận, Hà Nội đã lập 6 điểm cầu truyền hình trực tiếp quy mô lớn tại các cửa ngõ chính.

Mỗi điểm cầu đều được trang bị màn hình LED khổng lồ, hệ thống âm thanh chất lượng cao cùng các tiện ích đi kèm như bãi gửi xe, nhà vệ sinh di động và điểm hỗ trợ y tế, tạo nên những "quảng trường thu nhỏ" để người dân cùng hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước./.

