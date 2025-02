"Tác phẩm dự thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải có lý lẽ sắc bén"

Sáng 6/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo triển khai "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025."

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi chủ trì họp báo.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức hằng năm nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang "tăng tốc," "về đích" để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện các quyết sách chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

Cuộc thi cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường thông tin tích cực, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Để triển khai cuộc thi sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm như bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay; bảo vệ, lan tỏa lý luận về đường lối đổi mới đất nước; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các quyết sách chiến lược, các chuyển đổi mang tính cách mạng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới...

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng chủ trì họp báo. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý các tác giả có tác phẩm dự thi cần đưa ra những kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển đất nước, thực hiện thành công mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, gắn với nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Lý lẽ sắc bén, luận điểm, luận cứ phải rõ ràng và tránh tuyên truyền, phổ biến đấu tranh phản bác một chiều hoặc là phản ánh tình hình mà không có những phân tích, những ý kiến không có giá trị đối với việc tham gia vào quá trình đấu tranh. Đồng thời các tác giả cũng phải quan tâm thỏa đáng đến hình thức, cách thức trình bày, thể hiện, phát huy cao nhất ưu thế của mỗi loại hình, bảo đảm sinh động, hiện đại, thuyết phục và độ lan tỏa cao," ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội tính đến thời điểm phát động Cuộc thi lần thứ Năm, năm 2025 (ngày 20/10/2024). Tiêu chí về nội dung, hình thức tác phẩm nêu tại Thể lệ, Phụ lục định hướng chủ đề tác phẩm ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi (1 tác phẩm/thể loại), gồm: 1 tác phẩm thể loại Tạp chí (Tạp chí in hoặc điện tử), 1 tác phẩm thể loại Báo (báo in hoặc báo điện tử), 1 tác phẩm thể loại Phát thanh, 1 tác phẩm thể loại Truyền hình, 1 tác phẩm thể loại Video Clip. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương đến hết ngày 15/7/2025 (theo dấu bưu điện).

Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương sẽ trao giải theo 5 loại hình tác phẩm dự thi là: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video clip.

Mỗi loại hình tác phẩm báo/tạp chí dự kiến trao 3 giải A, 6 giải B, 10 giải C, 20 giải Khuyến khích. Mỗi loại hình tác phẩm phát thanh/truyền hình dự kiến trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích; loại hình Video clip dự kiến trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương dự kiến lựa chọn, trao 1 giải Đặc biệt cho tác phẩm thuộc tất cả các loại hình.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương trao 20 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình sâu rộng, sáng tạo; có nhiều tác phẩm dự thi cấp Trung ương đạt chất lượng tốt, trong đó có ít nhất 1 tác phẩm đạt giải chính thức.

Ngoài giải chính thức, Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương trao 20 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên; trao phần thưởng cho tác giả cao tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu./.

