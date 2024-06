Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 5 người bị thương

Một xe ôtô do nữ tài xế điều khiển đã đâm liên tiếp vào hàng loạt phương tiện và người trên đoạn đường dài hơn 500m, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Bệnh viện Vũng Tàu, đến sáng 28/6, trong số các nạn nhân của vụ tai nạn ôtô đâm hàng loạt phương tiện xảy ra vào tối 27/6 tại thành phố Vũng Tàu, hiện còn 2 trường hợp bị thương nặng; trong đó 1 người bị dập gan đang được điều trị tích cực và 1 người bị gãy 2 chân, đa chấn thương đã được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa. Ba nạn nhân còn lại bị thương nhẹ.

Trước đó, tối 27/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Vũng Tàu. Một xe ôtô do nữ tài xế điều khiển đã đâm liên tiếp vào hàng loạt phương tiện và người trên đoạn đường dài hơn 500m, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm liên hoàn xảy ra vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 27/6. Xe ôtô biển kiểm soát 72A-708.21 do chị Trần Thị Thu Thanh (sinh năm 1987, trú 60/1 Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi (theo hướng từ Lê Hồng Phong về Trần Hưng Đạo) gây ra.

Ban đầu, xe ôtô 72A-708.21 va chạm với xe đẩy thùng rác do chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1981, trú số 110 Hoàng Hoa Thám) đẩy bộ đi cùng chiều phía trước tại trước số nhà 101 Nguyễn Văn Trỗi (Phường 4, thành phố Vũng Tàu).

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau đó, xe ôtô này di chuyển đến giao lộ với Hùng Vương, va chạm với xe môtô do Bùi Xuân Thảo (trú tại 17/3 Ngô Đức Kế, Phường 7, thành phố Vũng Tàu) điều khiển và tiếp tục di chuyển tới giao lộ đèn xanh đèn đỏ Bà Triệu va chạm với xe môtô biển kiểm soát 89B1-556.33 do anh Nguyễn Ngọc Giáp (sinh năm 1988, trú 61, đường Cô Giang, Phường 4, thành phố Vũng Tàu) điều khiển và xe môtô biển kiểm soát 72G1-827.33 do chị Nguyễn Thị Thu Huyền (trú tại 121/31/14 đường Ba Cu, Phường 4, thành phố Vũng Tàu) điều khiển.

Sau khi va chạm với hàng loạt xe trên đoạn đường dài, xe ôtô 72A-708.21 vẫn di chuyển và tiếp tục va chạm với môtô biển kiểm soát 72K1- 9494 lưu thông theo chiều ngược lại khiến 2 người ngồi trên xe là chị Phan Thị S và con gái là Lê Thị Nh T (đường Phạm Hồng Thái, Phường 7, thành phố Vũng Tàu) tử vong tại chỗ.

Xe ôtô 72A-708.21 sau đó tiếp tục va chạm với trụ điện và ôtô biển kiểm soát 95A-127.92 đang đỗ trước nhà 38 Lê Quý Đôn (Phường 1, thành phố Vũng Tàu) rồi mới dừng lại hẳn.

Lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Hà Nội: Tai nạn giao thông trên đường Láng làm ba thanh niên tử vong Sau cú va chạm mạnh với dải phân cách đường, 3 người đi trên xe máy ngã ra đường, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải nhưng không qua khỏi.