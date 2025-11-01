Tăng cường giao lưu, thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực

Ngày 1/11 tại sân golf Long Viêng ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Đại sứ quán Malaysia tại Lào phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Malaysia tại Lào đã tổ chức Giải golf hữu nghị Việt Nam-Malaysia 2025.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kikeo Khaykhamphithoun, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng đông đảo Đại sứ, Công sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp của nhiều quốc gia đang hoạt động tại Lào.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu trong không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần giao hữu, đoàn kết và hữu nghị.

Các tay golf đến từ nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam, Malaysia, Lào và các nước bạn cùng tranh tài, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa cộng đồng ngoại giao và doanh nghiệp các nước đang sinh sống, làm việc tại Lào.

Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun thực hiện cú đánh đưa bóng vào lỗ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Giải đấu cũng thể hiện vai trò tích cực của các cơ quan đại diện ngoại giao trong việc xây dựng cầu nối hợp tác, tạo cơ hội để các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và mở rộng các dự án hợp tác tại Lào.

Theo Ban Tổ chức, Giải golf hữu nghị Việt Nam-Malaysia 2025 không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là dịp tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan ngoại giao và các bộ, ngành của Lào, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển hơn nữa, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á./.

