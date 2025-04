Tăng trưởng GRDP quý 1 của Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 5 năm gần đây

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 5 năm gần đây, khi tăng 7,51% trong quý 1/2025. Sự tăng trưởng tích cực này cũng giúp hoạt động thu ngân sách trên địa bàn trong 3 tháng đầu năm nay ghi nhận kết quả khả quan, nhất là ở nhiều khoản thu nội địa.

Thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 45% dự toán

Theo bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong quý 1/2025 ước đạt 151.098 tỷ đồng, đạt hơn 29% dự toán được giao, tăng 7,72% so cùng kỳ năm 2024; trong đó, thu nội địa 123.368,7 tỷ đồng, đạt 31,69% dự toán, tăng 9% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 27.728,3 tỷ đồng, đạt 21,33% dự toán, tăng 2,33% so cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, nhiều chỉ tiêu thu như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng… ghi nhận đạt trên 25% dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, trong quý 1/2025, thuế thu nhập doanh nghiệp ước thu 43.764 tỷ đồng, đạt hơn 45% dự toán, tăng 7,89% so cùng kỳ.

Con số tích cực này đến từ việc các ngành nghề đều có sự tăng trưởng, các nhóm ngành sau tăng cao so với cùng kỳ như dịch vụ lưu trú và ăn uống, thương nghiệp, nhóm ngành cơ khí, nhóm ngành sản xuất điện tử.

Thuế giá trị gia tăng trên địa bàn trong quý 1/2025 ghi nhận đạt 28,73% dự toán, tăng 10,4% so cùng kỳ, ước thu 25.970 tỷ đồng. Nguyên nhân do sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế, hoạt động kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ. Số thu tăng tập trung vào các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề như: kinh doanh bất động sản, thương nghiệp, vận tải…

Nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân cũng ghi nhận kết quả tích cực trong 3 tháng đầu năm, khi ước thu là 24.348 tỷ đồng, đạt 38,34% dự toán, tăng 26,39% so cùng kỳ năm 2024.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, số thu thuế thu nhập cá nhân có sự tăng trưởng cao ở hầu hết các khoản thu. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025 thuế thu nhập cá nhân thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng 37% so với cùng kỳ, thu từ tiền lương, tiền công tăng 30% so với cùng kỳ.

Không chỉ vậy, sự phục hồi của thị trường bất động sản cũng giúp số lượng nộp lệ phí trước bạ nhà đất tăng mạnh trong quý 1. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quý 1/2025, tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan chức năng cấp là hơn 100.000 giấy chứng nhận.

Số lượng hồ sơ mua bán trên địa bàn thành phố ghi nhận tăng lên rất nhiều, tăng 16% so với cùng kỳ. Điều này góp phần tăng nguồn thu từ thuế thu nhập của người mua bán.

“Tổng thu từ lệ phí trước bạ trong quý 1 đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 543 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận trong quý 2 để đảm bảo nguồn thu,” ông Thắng cho biết.

Song song đó, một số khoản thu khác cũng có kết quả tích cực trong 3 tháng đầu năm như thu phí, lệ phí ước đạt 2.308 tỷ đồng, đạt 27,8% dự toán, tăng 4,31% so cùng kỳ; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế ước thu 3.834 tỷ đồng, đạt 56,39% dự toán, tăng 135,34% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết khoảng 1.990 tỷ đồng, đạt 40,86% dự toán, tăng 39,7% so cùng kỳ năm 2024.

Tuy vậy, ngành tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một số chỉ tiêu thu giảm so với cùng kỳ. Chẳng hạn, thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt quý 1 giảm gần 2% so với cùng kỳ, đạt khoảng 5.272 tỷ đồng, đạt 24,3% dự toán.

Số thu so cùng kỳ giảm do thu từ mặt hàng bia rượu, ôtô giảm. Lũy kế 2 tháng đầu năm số thu từ mặt hàng bia rượu giảm 13,3%, tương ứng giảm 243 tỷ đồng; thu từ mặt hàng ôtô giảm 62,4%, tương ứng giảm 227 tỷ đồng.

Hoạt động thu từ dầu thô cũng ghi nhận giảm 15,5% so với cùng kỳ, ước thu là 4.983 tỷ đồng, đạt 27,69% dự toán.

Tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế

Trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách đạt trên 520.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường đang có nhiều biến động khó lường liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ, ngành tài chính thành phố cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thu-chi ngân sách để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.

Theo đó, ngành tài chính sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 180/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 174/2024/QH15 của Quốc hội.

Ngoài ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh như: hoàn thuế kịp thời, đúng quy định; cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư…

Cơ quan thuế và hải quan tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát phân loại nợ thuế, thực hiện các biện pháp thu hồi và xử lý nợ thuế, đặc biệt là các khoản nợ đọng liên quan đến đất đai.

Ngành thuế thành phố cũng đẩy mạnh tăng cường quản lý kê khai thuế đối với người nộp thuế; tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế, chống thất thu thuế; trong đó, tập trung vào lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, nhóm đối tượng là những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng trên nền tảng số có thu nhập phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử…

Liên quan đến khoản thu từ đất, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ phối hợp với các sở, ban ngành liên quan để thực hiện việc rà soát các dự án bất động sản lớn. Qua đó, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các dự án, đẩy nhanh công tác thẩm định, tổ chức đấu giá, phê duyệt dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sớm triển khai dự án và đi vào hoạt động, khai thác hiệu quả nguồn thu từ sử dụng đất.

Bên cạnh việc đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khởi động lại công tác đấu giá đất, đặc biệt là khu vực Đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) để tăng nguồn thu.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này được giao tham mưu kế hoạch đấu giá 11 lô đất tại khu đô thị Thủ Thiêm, dự kiến tổ chức đấu giá trong năm 2025. Hiện đang ở các bước trình duyệt phương án giá, trình duyệt chủ trương, phê duyệt, thuê tư vấn xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá.

“Kế hoạch đặt ra là hoàn tất các bước này để có thể đấu giá vào tháng 7/2025. Sau khi đấu giá xong 3 lô đầu tiên, thành phố sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai đấu giá 8 lô còn lại. Đối với các lô đất bên ngoài khu vực này, thành phố đang điều chỉnh quy hoạch trước khi tổ chức đấu giá,” ông Thắng cho biết./.

