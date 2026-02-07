Tết đến sớm với Lễ hội Xuân Cần Giờ đa tầng, đa sắc

Ngày 7/2, tại Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh sự kiện “Lễ hội trong lễ hội” đầu tiên được tổ chức tại siêu điểm đến Vinhomes Green Paradise.

Sự kiện kéo dài từ ngày 7-28/2 hứa hẹn là một chuỗi trải nghiệm văn hóa - giải trí đa dạng giữa truyền thống dân tộc và hiện đại đầy mới lạ.

Đến với Lễ hội Xuân Cần Giờ 2026, du khách được đắm mình trong không khí Tết cổ truyền với hệ thống cổng chào, đại cảnh và tiểu cảnh nghệ thuật lấy cảm hứng từ linh vật năm Bính Ngọ. Điểm nhấn là Lễ hội Hoa xuân quy tụ 300 gốc đào miền Bắc và 300 gốc mai miền Nam, tượng trưng cho sự gắn kết. Đặc biệt, cây mai Phú Quý cổ thụ 150 tuổi – được cho là lớn nhất miền Tây – là “bảo vật” thu hút mọi ánh nhìn.

Cây mai Phú Quý cổ thụ 150 tuổi được cho là lớn nhất miền Tây – là “bảo vật” thu hút mọi ánh nhìn tại Lễ hội Xuân Cần Giờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Song song đó, phần “hội” được nâng tầm với Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tiên có mặt trong dịp Tết Nguyên đán với 22 khinh khí cầu cỡ lớn đủ màu sắc tạo nên một bầu trời rực rỡ, mang đến cho du khách cơ hội ngắm toàn cảnh biển, rừng ngập mặn và cung đường hoa xuân từ trên cao – một góc nhìn chưa từng có về “thiên đường xanh” Cần Giờ.

Lễ hội được thiết kế với lộ trình cảm xúc phong phú xuyên suốt ba tuần. Các ngày đặc biệt như khai mạc (7-8/2), Lễ Tình nhân (14/2) và đêm Tất niên (15/2) sẽ có thêm màn trình diễn dù lượn nghệ thuật đầy phấn khích trên không, với thiết bị chuyên dụng phục vụ trải nghiệm cho giới trẻ.

22 khinh khí cầu cỡ lớn đủ màu sắc tạo nên một bầu trời rực rỡ, mang đến cơ hội ngắm toàn cảnh biển, rừng ngập mặn và cung đường hoa xuân từ trên cao cho du khách tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hai màn pháo hoa tầm cao vào đêm khai mạc và đêm Giao thừa sẽ thắp sáng bầu trời, đánh dấu cột mốc Tết đầu tiên tại dự án.

Để làm tròn vị Tết Việt, Lễ hội Ẩm thực ba miền cùng các gian hàng đặc sản, đồ thủ công mỹ nghệ sẽ là thiên đường ẩm thực và mua sắm. Các hoạt động dân gian như ông đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân, gói bánh tét và khu vui chơi trẻ em được bố trí đan xen, tạo sân chơi đầy ắp tiếng cười cho mọi gia đình.

Ẩm thực các vùng miền tại Lễ hội Xuân Cần Giờ thu hút khách tham gia sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều hoạt động ý nghĩa gửi trao may mắn. Cây lì xì khổng lồ với 2026 bao lì xì chứa voucher ẩm thực, cây xanh sẽ là điểm đến hấp dẫn. Đặc biệt, trong ba khung giờ cố định mỗi ngày, du khách còn có cơ hội nhận các phần quà đặc sản các vùng, miền

Việc tổ chức thành công một lễ hội quy mô ngay trong năm đầu tiên Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ra mắt không chỉ là lời chào xuân ấn tượng, mà còn khẳng định năng lực triển khai hạ tầng và tầm nhìn phát triển bền vững của chủ đầu tư. Sự kiện này mở màn cho chuỗi “lễ hội trong lễ hội”, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu đưa nơi đây trở thành siêu điểm đến quốc tế đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, kết nối giá trị văn hóa bản địa với trải nghiệm giải trí đẳng cấp./.

Cây lì xì khổng lồ với 2026 bao lì xì chứa nhiều phần quà hấp dẫn cho du khách đến với Lễ hội Xuân Cần Giờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)