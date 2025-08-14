Thị trường đồ dùng học tập TP Hồ Chí Minh sôi động chuẩn bị cho mùa tựu trường

Tháng 8, mùa khai giảng năm học mới đã đến rất gần, thị trường đồ dùng học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh càng sôi động, nhộn nhịp.

Từ các hệ thống siêu thị, cửa hàng văn phòng phẩm đến các nhà sách, nhu cầu mua sắm sách vở, balo, bút… tăng rõ rệt.

Các đơn vị liên tục cung ứng hàng hóa chất lượng, bắt nhịp xu hướng tiêu dùng "xanh," đi liền với nhiều hoạt động khuyến mãi để kích cầu thị trường.

Nhu cầu tăng mạnh

Bắt đầu từ tháng 6, thị trường đồ dùng học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động với đa dạng chủng loại hàng hóa, phục vụ cho năm học mới.

Theo nhiều hệ thống nhà sách sức mua cao điểm tập trung vào tháng 7 và tháng 8, với doanh số đồ dùng học tập, văn phòng phẩm tăng 30-40% so với tháng trước.

Từ đầu tháng 8, chị Nguyễn Thanh Kiển (phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) đã cùng 2 con nhỏ đi mua sắm đồ dùng học tập. Theo chị Kiển, chuẩn bị sách vở, bút mực cho học sinh tiểu học cần phải tỉ mỉ, đầy đủ, nên chị dành khá nhiều thời gian để tìm mua cho được các món đồ dùng ưng ý và phù hợp với độ tuổi của con.

Chị Kiển cho biết: "Thị trường đồ dùng học tập mỗi năm thêm đa dạng về mẫu mã, chủng loại, có nhiều món con mình có thể sử dụng lại được, nhưng thấy đẹp, mình vẫn mua thêm. Tôi ưu tiên mua sắm ở những hệ thống siêu thị, nhà sách lớn để yên tâm về chất lượng và giá cả."

Theo đại diện nhà sách Phương Nam, trong mùa cao điểm, đơn vị huy động tối đa nguồn lực, đáp ứng nhu cầu mua sắm của học sinh và phụ huynh. Năm nay, đơn vị chuẩn bị lượng hàng hóa cao hơn 20% so với năm ngoái, tập trung vào những nhóm hàng thiết yếu với mùa khai giảng: sách vở, balô, bút, máy tính bảng... Sức mua tăng mạnh, có thời điểm tăng 40% so với trước đó, đơn vị liên tục làm việc với các nhà cung cấp làm đầy kệ hàng, đa dạng hóa sản phẩm, phù hợp với thị hiếu mua sắm mùa tựu trường năm nay.

"Chuẩn bị cho mùa tựu trường từ rất sớm nên ngay khi kết thúc năm học, hệ thống nhà sách Phương Nam đã sẵn sàng đón làn sóng mua sắm đồ dùng, sách vở cho năm học mới. Chúng tôi chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào, giá cả hợp lý, chất lượng tốt, ưu tiên những nhãn hàng uy tín, có thương hiệu," anh Lại Đại Nghĩa, Giám đốc Hệ thống Bán lẻ Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam, cho biết.

Càng gần đến năm học mới, số lượng người đi mua sắm văn phòng phẩm ngày càng nhiều. (Ảnh minh họa. Quốc Lũy/TTXVN)

Chào đón mùa tựu trường, nhiều hệ thống bán lẻ cũng tích cực trang hoàng không gian Back to School rộn ràng với nhiều thông điệp ý nghĩa, kết hợp mua sắm với giải trí, vui chơi, giúp phụ huynh và học sinh chuẩn bị đầy đủ hành trang cho năm học mới.

"Chúng tôi đã chuẩn bị hàng ngàn sản phẩm học tập, thời trang, đồ dùng cho năm học mới để đón sức mua từ thị trường. Đây là lúc phụ huynh, học sinh mua sắm rất sôi động. Chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm mua sắm, phục vụ năm học mới đầy ý nghĩa cho các em học sinh," bà Nguyễn Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết.

Các nhà sản xuất cũng tranh thủ "chạy đua" để tăng nguồn cung hàng hóa trong mùa trọng điểm của năm.

Theo đại diện Tập đoàn Thiên Long, một trong những nhà sản xuất đồ dùng học tập thương hiệu 40 năm nay, từ đầu năm, đơn vị đã làm việc với các nhà cung cấp để có đủ nguyên phụ liệu chất lượng, an toàn phục vụ sản xuất. Vừa tăng tốc sản xuất, đáp ứng tối đa tiến độ cung hàng ra thị trường, vừa siết chặt kiểm soát chất lượng, giá thành để phục vụ thị trường tốt nhất.

"Chúng tôi tập trung nguồn lực sản xuất, tranh thủ để vận chuyển hàng hóa cho các kênh phân phối và hệ thống bán hàng từ rất sớm. Chúng tôi rất kỳ vọng vào sức mua sắm của thị trường năm nay," ông Trịnh Ngọc Thuận, Giám đốc Nhà máy, Tập đoàn Thiên Long chia sẻ.

Rộn ràng khuyến mãi, sản phẩm "xanh" lên ngôi

Nhiều nhà bán hàng cho rằng việc mua sắm cho năm học mới không chỉ dừng lại ở những sản phẩm đủ, mà còn phải thông minh, tiện lợi và đẹp. Nắm bắt xu hướng này, các đơn vị đã tập trung cung ứng hàng ngàn sản phẩm đa dạng về chủng loại, màu sắc và thiết kế nổi bật.

Một số hệ thống nhà sách cho biết, khách hàng không chỉ mua sắm sách vở, mà còn mong muốn được gợi ý về những sản phẩm bổ trợ phù hợp với độ tuổi và môn học. Đây là cơ hội để các đơn vị cung hàng tranh thủ tư vấn và bán thêm các sản phẩm cao cấp như balô chống gù, hộp bút inox hay những đồ dùng tiện lợi, sáng tạo và thông minh.

"Với các bạn em nhỏ, việc học phải được khơi gợi từ niềm yêu thích. Nếu có nhiều món đồ đáng yêu, tiện lợi, các bạn sẽ hứng thú học tập hơn," đại diện một nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Theo đơn vị chuyên sản xuất balô, cặp sách thương hiệu Hami, dòng sản phẩm chống gù, chất liệu bền, nhẹ, chống thấm nước được nhiều phụ huynh ưa chuộng lựa chọn.

"Chúng tôi tăng công năng, tiện ích cho sản phẩm để phục vụ tốt hơn việc học tập cho các em," chị Nguyễn Thị Nguyện, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Phương Mi Thanh Nguyên, cho biết.

Không chỉ tung ra một vài sản phẩm mới, nhiều nhà sản xuất còn tung ra cả hệ sinh thái văn phòng phẩm-học cụ toàn diện, thiết kế bài bản, nâng tầm chất lượng sản phẩm và có tính thẩm mỹ, truyền cảm hứng cao. Dòng sản phẩm "xanh" làm từ chất liệu tái chế như: bút xóa, bút bi, màu nước…, những sản phẩm vừa chơi, vừa học, khơi gợi niềm yêu thích và ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng được tung ra đón sức mua thị trường.

"Những dòng sản phẩm tái chế nhận được phản hồi rất tốt của người tiêu dùng, là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới để phục vụ mùa tựu trường," ông Trịnh Ngọc Thuận, Giám đốc Nhà máy, Tập đoàn Thiên Long, cho hay.

Nhiều hệ thống nhà sách, siêu thị cũng ưu tiên không gian trưng bày cho các dòng sản phẩm tái chế để khuyến khích thói quen tiêu dùng "xanh" từ phụ huynh và học sinh, đồng thời cũng coi đây là chìa khóa cạnh tranh để tăng sức hút và kích thích mua sắm.

Một điểm nhấn không thể thiếu cho mùa tựu trường năm nay, đó là các chương trình khuyến mãi, kích cầu được thiết kế rất đa dạng, phù hợp với nhiều cấp học. Hệ thống nhà sách Phương Nam tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mãi với mức giảm lên đến 50%, kết hợp với nhiều combo mua sắm, mua 1 tặng 1 hay chương trình trợ giá cho học sinh khi mua laptop. Còn hệ thống siêu thị như Go! thì kích thích mua sắm năm học mới bằng các chương trình ưu đãi tặng kèm, giảm giá trên hàng nghìn sản phẩm.

Các đơn vị khác như Saigon Co.op, MM Mega Market Việt Nam hay nhà sách Fahasa cũng đa dạng sản phẩm, tạo sự khác biệt và thiết kế hàng loạt chương trình khuyến mãi thu hút người tiêu dùng.

Việc tung ra hàng loạt các chương trình kích cầu mùa tựu trường, gắn với khung sản phẩm đa dạng, phù hợp với thị hiếu, thiết thực với nhu cầu tiêu dùng, đáp ứng đa dạng phân khúc khách hàng là những giải pháp chiến lược mà các sản xuất, phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi, qua đó tạo sự khác biệt và khẳng định, uy tín, chất lượng trong lòng người tiêu dùng./.

