Thiên tai làm 2 người chết với nhiều thiệt hại tại các địa phương

Tại tỉnh Lào Cai mới, mưa to kéo dài khiến 1 người chết do sạt lở đất, 1 người chết do lũ cuốn trôi, 471 ngôi nhà bị ngập úng, hơn 73 ha diện tích cây trồng và 18 ha diện tích thủy sản bị thiệt hại.