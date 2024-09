Thời tiết đêm 16/9: Thủ đô Hà Nội khả năng mưa dông gây ngập lụt đô thị

Ngập cục bộ trên phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy, vùng mây đối lưu đang tồn tại và phát triển gây mưa rào và dông cho khu vực tỉnh Bắc Ninh.

Tối ngày 16/9, vùng mây gây mưa từ Bắc Ninh sẽ di chuyển sang phía Tây và gây mưa cho các huyện Đông Anh, Gia Lâm sau đó sẽ lan sang các quận nội thành của Hà Nội như Long Biên, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai…; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, tại trạm Huyền Trân có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; tại Phú Quý có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; Trường Sa có gió giật cấp 7.

Ngày 16/9, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-18 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang gây mưa rào và dông ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa).

Đêm 16 ngày 17/9, từ Ninh Thuận đến Cà Mau; phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Ngoài ra, đêm 16/9 và ngày 17/9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Hiện nay, mực nước triều tại khu vực ven biển phía Tây của Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển.

Cảnh báo, đêm 17 ngày 18/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-3m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17/9, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng); gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, tối 16/9 và chiều 17/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Tây đến Tây Nam cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm); gió Tây Nam cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

Nhiều tuyến phố của Hà Nội ngập sâu sau mưa lớn, giao thông ùn tắc cục bộ Mưa lớn diện rộng khiến nhiều điểm trên các tuyến phố của Hà Nội như như Thái Hà, Quan Nhân, Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Tuân bị ngập sâu, giao thông ùn tắc cục bộ trong ngày đầu tuần.