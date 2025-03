Thời tiết ngày 27/3: Nắng nóng bao trùm nhiều khu vực, có nơi trên 37 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/3, nắng nóng bao trùm nhiều khu vực, riêng khu vực Bắc Trung Bộ có nơi trên 37 độ C.

Ngoài ra, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc Bộ.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo đối với những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát như sáng sớm hoặc chiều muộn, hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao.

Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức, nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc, người dân nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15-20 phút.

Người dân khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy; sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính, mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi, sử dụng thêm các loại kem chống nắng, không sử dụng các loại đồ uống có cồn...

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/3:

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên

- Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng miền Đông Nam Bộ 34-36 độ C./.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế và Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng cục bộ Dự báo, ngày 27-28/3, từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương thấp phổ biến 50-60%; Đông Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.