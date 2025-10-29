Thông cáo báo chí số 9, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, ngày 29/10/2025, ngày làm việc thứ 9, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành thời gian làm việc cả ngày tại Hội trường Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội đã thảo luận về các nội dung sau:

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế-xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế.

Báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật (theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật).

Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025.

Tại phiên thảo luận có 56 đại biểu phát biểu, 2 đại biểu tranh luận, nội dung cụ thể như sau:

- Về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026: Các ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Trong đó tập trung phân tích, làm rõ kết quả đạt được trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, như: việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; giải ngân vốn đầu tư công; phát triển thị trường xuất nhập khẩu; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm an sinh xã hội, đời sống Nhân dân; đồng thời, các ý kiến đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, mặc dù kinh tế thế giới biến động và chịu tác động từ thiên tai, dịch bệnh nhưng Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực: 15/15 chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt và vượt kế hoạch; kinh tế tăng trưởng ấn tượng, ổn định vĩ mô được duy trì, kiểm soát lạm phát tốt, dự kiến GDP năm 2025 đạt 8%; nhiều lĩnh vực như đầu tư hạ tầng, cải cách thể chế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo đạt kết quả tích cực. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế, thách thức đặt ra trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đề xuất, kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng GDP hai con số, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững gắn với chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

- Về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế-xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế: Các ý kiến đại biểu đánh giá, đây là nhiệm kỳ có nhiều điểm sáng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển mạnh hạ tầng giao thông, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và tạo tiền đề quan trọng cho phát triển đất nước; đặc biệt GDP tăng từ 346 tỷ USD lên 510 tỷ USD, đưa Việt Nam vào top 32 thế giới, thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, hiệu quả của quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phân tích những hạn chế trong cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, tài chính ngân hàng; đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp bảo đảm thực hiện phát triển kinh tế-xã hội bền vững trong giai đoạn 2026- 2030.

- Về báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật: Các ý kiến đại biểu tập trung đánh giá tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, làm rõ những vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình ban hành văn bản; tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực trong công tác quản lý, điều hành.

- Về báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025: Các ý kiến đại biểu đánh giá, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nỗ lực, trách nhiệm, quyết liệt, bám sát các yêu cầu của Đảng, Quốc hội, đổi mới phương thức thực hiện, phát huy ưu điểm và khắc phục tồn tại, hạn chế, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và bảo đảm tính thống nhất, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.

Trong quá trình thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Năm, ngày 30/10/2025 (ngày làm việc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Buổi sáng, từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về 4 nội dung của ngày 29/10/2025. Từ 9 giờ 50 phút: Quốc hội thảo luận ở Hội trường về các nội dung: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; dự kiến các kế hoạch: tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Buổi chiều: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về các nội dung: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; dự kiến các kế hoạch: tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030./.

