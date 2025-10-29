'Dữ liệu là động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội'

Ngày 29/10 tại Hưng Yên, Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với chủ đề 'Kinh tế dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững' đã chính thức diễn ra.

Sự kiện do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia tổ chức và là sự kiện cấp tỉnh đầu tiên mở đầu cho chiến lược chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) cho biết Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu, nhằm phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện phương thức quản trị quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA). (Ảnh: NDA)

Nghị quyết cũng nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP, 100% dữ liệu hành chính cốt lõi được liên thông từ trung ương đến địa phương, và đến năm 2045, Việt Nam sẽ thuộc top 30 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cho biết Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia mới được thành lập vào tháng 3/2025, quy tụ nhiều chuyên gia giỏi, am hiểu sâu sắc nhất về công nghệ, có tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, an ninh mạng…

"Chúng tôi đã nhận thức rõ một điều: dữ liệu là 'dầu mỏ mới' của thế kỷ 21, và để khai thác 'mỏ dầu' này chúng tôi luôn luôn nghiên cứu, phát triển tạo những đột phá phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo từ trong cách nghĩ, cách làm. Hiệp hội quy tụ của nhiều chuyên gia giỏi trên thế giới, am hiểu sâu sắc nhất về công nghệ, có tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, an ninh mạng,… Dữ liệu là 'trái tim' của chuyển đổi số, là 'bộ não' của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng của dân tộc," Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh.

Đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên khi sớm nhận ra dữ liệu là động lực tăng trưởng mới, Lãnh đạo của Trung tâm Dữ liệu quốc gia nhận định sau khi tổ chức lại chính quyền hai cấp và thay đổi địa giới hành chính, việc phát triển hệ thống dữ liệu-thống kê-phân tích trở thành công cụ chiến lược giúp lãnh đạo tỉnh quản lý hiệu quả dân số, tài nguyên và các ngành kinh tế; tạo đột phá trong điều hành, giám sát và ra quyết định nhờ xây dựng chính sách dựa trên dữ liệu; nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng mới của tỉnh sau sáp nhập.

Ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NDA)

Diễn đàn lần này là sự kiện khởi động chiến lược, đưa Hưng Yên khẳng định vai trò tiên phong trong khai thác dữ liệu để phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Tại sự kiện, ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2045 sẽ trở thành thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương, là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics hiện đại của vùng Đồng bằng sông Hồng.

"Để hiện thực hóa khát vọng đó, Hưng Yên xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển nhanh và bền vững," ông nói.

Trong đó, kinh tế dữ liệu được tỉnh này xác định sẽ đóng vai trò then chốt, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa sản xuất, kinh doanh; phát triển các ngành kinh tế mới, tạo việc làm chất lượng cao. Góp phần xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Hiệp hội Dữ liệu quốc gia ký Biên bản ghi nhớ về phát triển kinh tế dữ liệu đồng thời ra mắt nền tảng Trợ lý ảo tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: NDA)

Tại sự kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Hiệp hội Dữ liệu quốc gia đã ký Biên bản ghi nhớ về phát triển kinh tế dữ liệu đồng thời ra mắt nền tảng Trợ lý ảo tỉnh Hưng Yên - điểm khởi đầu cho việc áp dụng công nghệ số vào quản lý điều hành chính quyền./.

