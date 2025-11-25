Thông tin mới nhất vụ vay tiền ngân hàng để bảo vệ rừng tại Lâm Đồng

Ngày 25/11, lãnh đạo một số công ty lâm nghiệp tại Lâm Đồng cho biết, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành các thủ tục thanh, quyết toán và nhiều công ty đã nhận được tiền hợp đồng bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp (gọi tắt là Nghị định số 58).

Đây được xác định là nguồn kinh phí quan trọng, thiết yếu trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nhưng đã bị chậm trễ trong chi trả, quyết toán nhiều tháng liền, dẫn tới các công ty lâm nghiệp phải đối diện với chồng chất khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phan Bã Nhã, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư phát triển Đại Thành, đơn vị đang được giao quản lý, bảo vệ hơn 18.000 ha rừng, đất rừng tại xã biên giới Thuận An xác nhận, đơn vị đã nhận được kinh phí bảo vệ rừng đến hết quý 3/2025 vào chiều 24/11.

Tương tự, lãnh đạo một số công ty đang quản lý, bảo vệ rừng với diện tích lớn như Công ty TNHH Lâm nghiệp Đắk Wil (quản lý gần 28.900 ha rừng, đất rừng tại xã biên giới Đắk Wil); Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (quản lý hơn 27.000 ha rừng, đất rừng tại xã biên giới Quảng Trực)... cũng cho biết đã nhận được tiền theo hợp đồng đặt hàng bảo vệ rừng theo Nghị định số 58 vào các ngày 24-25/11. Lãnh đạo một số công ty khác cũng cho biết đã hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và đang chờ nhận kinh phí này.

Việc hoàn thành các thủ tục thanh, quyết toán và nhận được kinh phí bảo vệ rừng vào thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng với các doanh nghiệp. Nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đã cạn kiệt kinh phí và phải đối diện với chồng chất khó khăn nhiều tháng qua.

Điển hình như: Công ty Đại Thành đã phải vay ngân hàng 2 tỷ đồng để chi trả lương cho người lao động từ tháng 8/2025; Công ty Đắk Wil cũng đã hết kinh phí chi trả lương từ tháng 10/2025 và phải trì hoãn thực hiện nhiều nhiệm vụ lâm sinh quan trọng như: xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng; sửa chữa, cải tạo đường tuần tra rừng; mua sắm các trang thiết bị thiết yếu phục vụ quản lý, bảo vệ rừng...

Trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo một số công ty lâm nghiệp tại Lâm Đồng cũng mong muốn các ngành chức năng như Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, Kho bạc Nhà nước khu vực XVI và các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán nguồn kinh phí bảo vệ rừng theo Nghị định số 58/2004/NĐ-CP để tạo thuận lợi thêm cho các doanh nghiệp. Chẳng hạn như trong các năm tới sẽ cho tạm ứng/thanh quyết toán theo năm thay vì theo từng quý như hiện nay. Hiện, kinh phí đặt hàng theo Nghị định số 58/2004/NĐ-CP chiếm từ 50-80% tổng nguồn thu của các doanh nghiệp.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin vào các ngày 10-13/11, nhiều công ty lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng đang phải vay ngân hàng để chi trả lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; một số công ty khác đã nợ lương người lao động nhiều tháng hoặc trì hoãn việc xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ quản lý, bảo vệ rừng...

Đáng chú ý, đây đều là các doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và có nhiều doanh nghiệp đang được giao quản lý, bảo vệ hàng chục nghìn hecta rừng tại các xã biên giới. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do kinh phí bảo vệ rừng chậm được chi trả và hiện đã sắp hết năm nhưng có công ty mới được quyết toán quý 1/2025.

Rừng tự nhiên dày đặc tại xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Sau phản ánh của TTXVN, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ các nội dung TTXVN đã phản ánh; giải quyết các nội dung liên quan theo thẩm quyền và tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng về nội dung này, việc sở ký kết hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo vệ rừng với các công ty lâm nghiệp Nhà nước được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây là năm đầu tiên sở thực hiện nhiệm vụ này và cũng là thời điểm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp. Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã trải qua 2 lần tổ chức lại bộ máy nên việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành thanh toán kinh phí cho các doanh nghiệp không thể triển khai kịp thời theo hợp đồng đã ký kết.

Để đẩy nhanh việc thanh quyết toán, chi trả tiền theo Nghị định số 58/2004/NĐ-CP, cũng như thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể từng doanh nghiệp phải bổ sung, hoàn thiện các loại hồ sơ, chứng từ theo quy định và theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước cùng cấp; đồng thời, chuyển hồ sơ thanh quyết toán ngay khi các đơn vị hoàn thiện hồ sơ. Kết quả, nhiều hồ sơ đã được hoàn tất và chuyển sang Kho bạc Nhà nước trong các ngày 17-21/11 và nhiều công ty đã nhận được kinh phí theo hợp đồng.

Theo quy định của Nghị định số 58/2004/NĐ-CP, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tại Lâm Đồng được hỗ trợ kinh phí từ 500.000-600.000 đồng/ha rừng tự nhiên/năm. Đây là số tiền hỗ trợ để các doanh nghiệp quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo ổn định, không làm suy giảm diện tích, chất lượng rừng.

Theo một số doanh nghiệp, đây là nguồn kinh phí quan trọng, thiết yếu cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Việc Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị chủ rừng bằng các chính sách trong Nghị định số 58/2024/NĐ-CP thể hiện rõ sự quan tâm, ưu tiên kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong bối cảnh ngành nghề này đang phải đối diện với nhiều thách thức lớn.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có hơn 1,132 triệu ha rừng và tỷ lệ độ che phủ đạt 46,72%. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Lâm Đồng thời gian qua đã có nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Trong thời gian tới đây, tỉnh tiếp tục xác định ưu tiên nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị chủ rừng, các địa phương và ngành chức năng liên quan./.