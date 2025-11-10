Nhiều công ty lâm nghiệp ở Lâm Đồng phải vay ngân hàng để chi trả lương

Nhiều công ty lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng đang phải vay ngân hàng để chi trả lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Nguyên nhân do kinh phí bảo vệ rừng chậm được chi trả và hiện đã sắp hết năm nhưng có đơn vị mới được quyết toán quý 1/2025.

Điển hình như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (gọi tắt là Công ty Nam Tây Nguyên), trụ sở tại xã biên giới Quảng Trực.

Đây là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đang được giao quản lý, bảo vệ hơn 27.000 ha rừng, đất rừng tại địa phương.

Thực hiện Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp (gọi tắt là Nghị định 58), cũng như các doanh nghiệp lâm nghiệp khác, từ năm 2025, Công ty Nam Tây Nguyên có thêm một nguồn kinh phí quan trọng, thiết yếu cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cụ thể, đơn vị có hơn 22.000 ha rừng tự nhiên được Nhà nước đặt hàng quản lý, bảo vệ với kinh phí 600.000 đồng/ha/năm.

Vào đầu tháng 1/2025, Công ty Nam Tây Nguyên đã ký hợp đồng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông (cũ) về việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước năm 2025, hạng mục bảo vệ rừng.

Theo nội dung hợp đồng, công ty được thanh toán tiền hợp đồng bảo vệ hơn 22.000 ha rừng tự nhiên hàng quý trên cơ sở khối lượng công ty thực hiện và được Hạt Kiểm lâm khu vực xác nhận.

Đến cuối tháng 5/2025, Công ty Nam Tây Nguyên được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng) thanh quyết toán khối lượng quý 1/2025 với kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, Công ty Nam Tây Nguyên chưa được thanh toán các quý 2-3/2025 dù đã hoàn thành thủ tục và đến hạn theo hợp đồng.

Theo báo cáo của Công ty Nam Tây Nguyên, việc thanh quyết toán kinh phí chậm trễ một phần do quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp và công ty chia sẻ với các khó khăn này.

Cùng với đó, nhiều vướng mắc liên quan tới thủ tục hành chính như con dấu, trình tự hồ sơ, thủ tục… cũng khiến việc thanh toán tiếp tục chậm trễ. Kết quả là dù đã sang tháng 11, nhưng công ty mới chỉ được thanh toán hết quý I/2025, tức hết tháng 3/2025.

Do đó, để có kinh phí thực hiện việc chi trả lương cho cán bộ công nhân viên và thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý, bảo vệ rừng, cuối tháng 9/2025, lãnh đạo Công ty Nam Tây Nguyên đã lấy bảng lương cá nhân để vay ngân hàng và cho công ty vay lại.

Đây là việc phải làm vì các nhiệm vụ chi liên quan tới tiền lương cho người lao động, tiền công giao khoán cho các nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia quản lý bảo vệ rừng, kinh phí chăm sóc rừng trồng, kinh phí phòng cháy chữa cháy rừng… không thể chậm trễ. Đây cũng là các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tương tự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư phát triển Đại Thành (gọi tắt là Công ty Đại Thành, là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng) đang được giao quản lý, bảo vệ hơn 18.200 ha rừng, đất rừng thuộc địa giới hành chính xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Trong số này, có hơn 17.250 ha rừng tự nhiên đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 58. Theo ông Phan Bá Nhã, Giám đốc Công ty Đại Thành, đây là một nguồn kinh phí rất quan trọng, chiếm hơn 76% tổng doanh thu của công ty trong năm 2025.

Đầu năm 2025, Công ty Đại Thành cũng ký hợp đồng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng) về việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước năm 2025 (theo quy định của Nghị định 58). Sau khi ký hợp đồng, công ty được tạm ứng 45% giá trị, tương đương với gần 3,9 tỷ đồng.

Theo ông Phan Bá Nhã, đây là nguồn kinh phí chính để doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong đó phần lớn là để chi trả lương cho 46 cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Đến nay, dù đã sang tháng 11 nhưng công ty vẫn chưa được thanh quyết toán các quý từ 1-3/2025, còn kinh phí tạm ứng từ đầu năm chỉ đủ trang trải đến hết tháng 6/2025.

Từ tháng 7/2025, Công ty Đại Thành cơ bản không còn kinh phí. Đến cuối tháng 8/2025, công ty đã vay thấu chi 2 tỷ đồng để chi trả lương cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hiện, công ty đang tiếp tục phối hợp, hoàn thiện các thủ tục để được quyết toán kinh phí và triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định.

Hai công ty lâm nghiệp nói trên là những ví dụ điển hình trong số nhiều công ty lâm nghiệp tại Lâm Đồng cũng đang rơi vào tình cảnh nói trên. Liên quan tới vấn đề này, đầu tháng 10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng có văn bản 3902/SNNMT-KHTC, hướng dẫn việc điều chỉnh phụ lục hợp đồng và thanh quyết toán các hợp đồng bảo vệ rừng theo Nghị định 58.

Theo đó, sở tiếp tục đề nghị các công ty lâm nghiệp nhà nước cung cấp thông tin để hoàn thiện phụ lục hợp đồng. Đồng thời, sở đề nghị các công ty tiếp tục bổ sung hồ sơ thanh toán, thu hồi kinh phí tạm ứng để hoàn thiện thủ tục và thanh quyết toán theo quy định.

Phóng viên TTXVN tại Lâm Đồng sẽ trao đổi với các bên liên quan và tiếp tục thông tin về nội dung này./.

