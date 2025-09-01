Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn tiếp Đoàn Đảng Cộng sản Brazil

Ngày 1/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đã tiếp ông Pedro Oliveira, Ủy viên Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB), Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam, sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn trân trọng chuyển lời chào của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Lãnh đạo PCdoB, cảm ơn PCdoB và nhân dân Brazil đã luôn ủng hộ Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày nay.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá cao việc PCdoB cử đại diện đến chung vui cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự kiện trọng đại của dân tộc, coi đây là nguồn cổ vũ, khích lệ đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ hai mục tiêu chiến lược của Việt Nam đến năm 2030 và 2045, Thứ trưởng Ngô Lê Văn thông tin về các nỗ lực để đạt các mục tiêu này như tinh giản bộ máy, thúc đẩy tăng trưởng 8% trong năm nay và hai con số trong những năm tiếp theo, đảm bảo phát triển bền vững và không để ai bỏ lại phía sau; tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ.

Về quan hệ Việt Nam-Brazil, Thứ trưởng Ngô Lê Văn bày tỏ vui mừng về những phát triển trong quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua, đề nghị hai đảng tiếp tục tăng cường trao đổi lý luận, thông tin về tình hình hai nước, hai khu vực, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng; đồng thời đóng góp thiết thực vào việc triển khai nội hàm của khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược mới, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và tiếp tục thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Ông Pedro Oliveira đánh giá cao ý nghĩa của việc Việt Nam giành được độc lập năm 1945 đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á cũng như ở khu vực Mỹ La-tinh, bày tỏ vui mừng và vinh dự được đại diện PCdoB tham gia Lễ kỷ niệm đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Ông trân trọng chuyển lời chào và thăm hỏi của Chủ tịch PCdoB đến Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch PCdoB tháng 11/2023.

Ông Pedro Oliveira bày tỏ nhất trí với các đề nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định cam kết của Đảng Cộng sản Brazil và cá nhân ông sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ hai đảng, hai nước ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả, tích cực ủng hộ và thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do MERCOSUR và Việt Nam trong thời gian tới./.

80 năm Quốc khánh: Brazil ca ngợi chặng đường phát triển vinh quang của Việt Nam Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam ca ngợi tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và chặng đường phát triển qua các thời kỳ.