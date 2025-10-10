Thủ tướng: Hà Nội viết tiếp hành trình “Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc” của dân tộc

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã dự Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện “5 trọng tâm-3 không” và viết tiếp hành trình “Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc” của dân tộc; mong muốn Hà Nội phải là nơi “Phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại.”

Cùng dự cuộc họp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đặc biệt, dự Đại hội có hơn 600 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Lan tỏa niềm tin, thúc đẩy phát triển

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc,” Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030 tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố và giới thiệu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Trong giai đoạn 2020-2025, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại,” các phong trào thi đua yêu nước của thành phố luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức phong trào hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm và tiêu chí thi đua cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng các đại biểu điển hình tiên tiến đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các phong trào thi đua mới do Trung ương, thành phố phát động như: “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời;” “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;” “Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;” phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Thủ đô... tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực được người dân đồng tình hưởng ứng.

Các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đề ra.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các địa phương, đơn vị, các ngành nghề, các lĩnh vực và nhân dân Thủ đô. Trong đó có 8 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác.

Trong 5 năm qua, Hà Nội có 3.750 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt,” trong đó 9 tháng năm 2025, thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho gần 300 cá nhân.

Giai đoạn 2025-2030, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng Hà Nội tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và mang tính đột phá gồm: Đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng hiện đại; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, Phát triển văn hóa và con người; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí...

Hà Nội sẽ đẩy mạnh liên kết vùng; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội trao tặng các danh hiệu cao quý cho tập thể, cá nhân xuất sắc; phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thân ái gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí và toàn thể đồng bào, chiến sỹ Thủ đô lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại cách đây hơn 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc.

Người chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất...” Từ đó, tinh thần thi đua ái quốc đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn, là ngọn cờ hiệu triệu của ý chí và hành động quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Theo Thủ tướng, trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua yêu nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng.

Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ra đời, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam như: Phong trào “Tất cả vì miền Nam ruột thịt,” “Tất cả cho tiền tuyến,” "Ba sẵn sàng," "Ba đảm đang," "Ba nhất," "Năm xung phong," "Sóng Duyên Hải," "Gió Đại Phong," "Trống Bắc Lý"... và gần đây là phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Thi đua yêu nước đã kết tinh trở thành truyền thống quý báu, sức mạnh nội sinh, nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt của dân tộc ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, thời gian qua, với vai trò là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế... của cả nước, phát huy tinh thần “Hà Nội gương mẫu cho cả nước,” Thủ đô đã đi đầu trong việc triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy khát vọng cống hiến, sức sáng tạo không giới hạn và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, toàn thể nhân dân, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Khái quát phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô 5 năm qua là “chuyển biến tích cực - giàu bản sắc - không ngừng sáng tạo - lan tỏa niềm tin - thúc đẩy phát triển,” Thủ tướng Chính phủ khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của Thủ đô ngày nay có sự đóng góp quan trọng đến từ phong trào thi đua yêu nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp Thủ đô, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến, Công dân Thủ đô ưu tú, gương “người tốt, việc tốt,” các đồng chí thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp, góp phần tạo nên thành tích chung tiêu biểu của Thủ đô trong 5 năm qua.

Phong trào thi đua của Thủ đô phải đi vào thực chất

Thẳng thắn chỉ rõ một số băn khoăn, lưu ý cần khắc phục trong tổ chức các phong trào thi đua giai đoạn vừa qua của thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào những tháng cuối năm 2025 - giai đoạn cao điểm để cả nước và Hà Nội phấn đấu hoàn thành và vượt những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Vừa qua, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả nước, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực thi đua, tăng tốc, bứt phá, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để tạo đà, tạo lực, tạo thế góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cho rằng đây là thời điểm quan trọng để Hà Nội tranh thủ thời cơ, bứt tốc hành động, phát huy hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tiên phong, gương mẫu, chủ động, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả nước trong mọi hoạt động, mọi phong trào thi đua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng là một động lực quan trọng, là sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh. Do đó, các phong trào thi đua của Thủ đô trong giai đoạn mới cũng phải có bước phát triển đột phá mạnh mẽ hơn, đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra với Hà Nội trong bối cảnh tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Hà Nội tập trung thực hiện “5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt” trong xây dựng các phong trào thi đua của Thủ đô.

Trong đó, “5 trọng tâm” gồm: Xây dựng Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, kiến tạo phát triển, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ; Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt là tập trung xây dựng “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh;” Phát triển con người toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Phát triển nền văn hóa nghìn năm văn hiến trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, động lực phát triển của Thủ đô.

Cùng với đó, thực hiện “3 không:" Không hình thức qua loa, chiếu lệ; không khoe khoang, sáo rỗng, “nói mà không làm;” không “làm mà thiếu hiệu quả” và thiếu sự hưởng ứng của nhân dân và “1 mục tiêu xuyên suốt” là: Viết tiếp hành trình “Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc” của dân tộc, đưa đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành của Thủ đô tiếp tục thi đua ái quốc; bám sát các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, với tầm nhìn đột phá, đưa Thủ đô phát triển trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ của Việt Nam mà còn vươn ra tầm khu vực và thế giới.

Thủ tướng đề nghị hơn 600 đại biểu là điển hình tiên tiến, Chiến sĩ thi đua dự Đại hội này, tiếp tục nêu gương sáng, phát huy năng lực, trí tuệ, không ngừng nỗ lực, cố gắng, luôn là lực lượng nòng cốt, “hạt nhân” tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương để “ngọn lửa thi đua” luôn sáng mãi, để mọi việc đều cần có thi đua, để những sáng kiến thi đua luôn hiện hữu hằng ngày, “thấm sâu” vào cộng đồng xã hội.

Nhấn mạnh sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta.” Thủ đô Hà Nội được biết đến là Thủ đô Anh hùng, Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, Thành phố Vì hòa bình, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, bộ mặt của quốc gia, biểu tượng của những con người hào hoa, thanh lịch và nghĩa tình.

Theo Thủ tướng, sứ mệnh, niềm tin và trách nhiệm đặt ra đối với Thủ đô là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang và tự hào.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội,” nhân dân cả nước đang trông chờ vào vai trò dẫn dắt, sứ mệnh tiên phong, kiến tạo phát triển của Thủ đô. Điều này đặt ra yêu cầu đối với toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô trong việc giương cao ngọn cờ gương mẫu thi đua, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, để Hà Nội luôn là niềm tự hào của đất nước, niềm tin của nhân dân, không chỉ là một cực tăng trưởng, mà còn phải là động lực phát triển của toàn vùng và cả đất nước; là nơi “Phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại.”

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng và mong muốn với truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội trong thời gian tới sẽ gặt hái nhiều thành công mới, thắng lợi mới, đưa Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, xứng đáng với danh hiệu là Thủ đô anh hùng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại,” Thủ đô sáng mãi lương tri và phẩm giá con người; đồng thời chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô luôn đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm đưa các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, góp sức xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, để cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới./.

