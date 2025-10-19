Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại thành phố Cần Thơ

Sáng 19/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Các cử tri là những cán bộ chủ chốt của 103 xã, phường trực thuộc thành phố.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Cần Thơ. Đặc biệt, có gần 400 cử tri là lãnh đạo chủ chốt các xã, phường của Cần Thơ.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và tình hình hoạt động của chính quyền cấp xã sau khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Cùng với đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo, phản ánh đến cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Các cử tri, đồng thời là lãnh đạo các xã, phường của thành phố Cần Thơ phản ánh, sau hơn 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, về cơ bản bộ máy hành chính của xã hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phục vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có một số bất cập cần khắc phục, nhất là trong khâu hướng dẫn, tổ chức thực thi.

Ông Cao Văn Ngoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quới phản ánh, hiện nay, chưa có hướng dẫn thực hiện quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Do đó, ông Ngoan đề nghị sớm có hướng dẫn để cơ sở có căn cứ thực thi.

Bà Lê Thị Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy xã Long Bình cho biết, hiện nay, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh cấp huyện về đơn vị cấp xã mới quản lý; chưa có sự thống nhất, đồng bộ, từ đó phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Do đó, cần có hướng dẫn kịp thời để các Trung tâm hoạt động đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phát huy hiệu quả.

Cử tri Nguyễn Văn Ngàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc cho biết, việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp và việc phát triển quy mô đơn vị hành chính cấp xã đã dẫn đến khối lượng công việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã ngày càng tăng, tình trạng quá tải trong tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực, nhất là tại các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số lớn. Mặc dù Bộ Tư pháp đã có hướng dẫn về ủy quyền, song triển khai trên thực tế vẫn khó khăn; do đó kiến nghị bổ sung đối tượng được ủy quyền.

Bà Trịnh Thị Bảo Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã Đại Hải cho rằng, khối lượng công việc phân cấp khá lớn, trong khi năng lực cán bộ còn hạn chế; một số quy định chuyên ngành mới được ban hành, dẫn đến việc cập nhật, triển khai ở cơ sở còn lúng túng. Bà Khuyên đề nghị sớm có hướng dẫn phân quyền, phân cấp rõ ràng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan thuộc chính quyền xã.

Phân tích vai trò, ý nghĩa và thực tế phát triển tại xã An toàn khu An Bình, ông Đào Thành Hiểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Bình kiến nghị rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách đối với xã An toàn khu; mở rộng thêm chính sách hỗ trợ cho người dân ở các xã này, trong đó cho người dân ở xã này vào nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Phản ánh một số bất cập xảy ra trên thực tế tại Luật Đất đai 2024, ông Bùi Văn Kiệt là Chủ tịch phường Cái Khế đề nghị quá trình sửa đổi Luật Đất đai 2024 cần quy định cụ thể trong trường hợp gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết đối với hình thức thuê đất trả tiền hằng năm; sửa đổi Điều 220 Luật Đất đai 2024 theo hướng bỏ điều kiện khi tách thửa phải “bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý”...

Ông Quách Ngọc Hiểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tú cho biết, giai đoạn 2026-2030, dự kiến 4 Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được triển khai. Tuy nhiên, hiện nay mới có 2/4 chương trình được Quốc hội phê duyệt chủ trương. Do đó, ông Hiểu đề nghị Quốc hội và Chính phủ sớm phê duyệt và dành nguồn lực để triển khai các chương trình mục tiêu này...

Sau khi cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị cử tri, phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới cử tri, quý vị đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc vào ngày 20/10, là Kỳ họp cuối cùng và hết sức quan trọng của Quốc hội khóa XV.

Chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 10 có khối lượng công việc lớn kỷ lục. Để phục vụ Kỳ họp Chính phủ Chính phủ dự kiến trình 120 hồ sơ, tài liệu, báo cáo, trong đó có nhiều vấn đề mới, khó, nhất là đối với một số dự án luật, nghị quyết chuyên ngành nhằm tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc như đất đai, quy hoạch, giáo dục, chuyển đổi số, công nghệ cao, bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, dân số, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Với tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ,” đến nay, công tác chuẩn bị tài liệu cơ bản đã bảo đảm tiến độ trình Quốc hội.

Thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế-xã hội với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức; và tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước đã cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra, đạt kết quả tích cực, chuyển từ tư duy “hành chính” sang tư duy “phục vụ nhân dân,” Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tựu chung, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đạt và phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Cho biết, thời gian của năm 2025 không còn nhiều, trong khi nhiệm vụ rất nặng nề, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thành phố Cần Thơ, cùng cả nước nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ.

Chủ động, quyết liệt triển khai Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở.

Cần Thơ cùng cả nước tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong để bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã; khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu, hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhằm cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trên tinh thần “dám nghĩ, dám làm; không sợ sai, không sợ trách nhiệm; tất cả vì dân, vì nước.”

Cần Thơ phải khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để tạo ra không gian phát triển mới xứng tầm với vị thế, vai trò của thành phố Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, dịch vụ, thương mại, logistics, giáo dục-đào tạo, y tế chuyên sâu; kích hoạt mọi nguồn lực, tập trung thúc đẩy tăng trưởng, quyết tâm tăng trưởng hai con số trong năm 2025 và hoàn thành 100% mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ 2021-2025; tiếp tục nghiên cứu, cơ cấu lại nền kinh tế và lựa chọn những ngành kinh tế thật sự mũi nhọn, vừa có lợi thế so sánh, vừa tạo giá trị gia tăng cao để có thứ tự ưu tiên trong thu hút nguồn lực đầu tư phát triển và có cơ chế, chính sách dẫn dắt tăng trưởng phù hợp.

Theo đó, trong công nghiệp, trọng tâm là chế biến nông-thủy sản và năng lượng tái tạo. Trong nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Trong thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển dịch vụ gắn liền với kinh tế biển và du lịch sinh thái-văn hóa-tâm linh. Xác định công nghệ cao và chuyển đổi số là sợi dây kết nối, là động lực quan trọng để gắn kết các ngành trong việc hình thành chuỗi giá trị mới, tạo sức bật, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng đề nghị Cần Thơ tổ chức triển khai thực hiện tốt, hiệu quả quyết sách tại các nghị quyết quan trọng, chiến lược vừa được Bộ Chính trị ban hành để đưa đất nước “cất cánh” trong kỷ nguyên phát triển mới; quyết liệt đẩy mạnh và xây dựng giải pháp cụ thể hơn nữa để thực hiện 3 đột phá chiến lược, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước; tăng cường nghiên cứu khoa học-công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học-kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Cần Thơ phải huy động nguồn lực toàn xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm như sân bay, cảng, cầu, đường cao tốc Bắc-Nam kết nối Cần Thơ-Cà Mau, đường sắt nối Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ, cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; Quốc lộ 91; đường Vành đai phía Tây; Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Cần Thơ tập trung thực hiện các giải pháp mang tính đột phá về phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”; làm tốt công tác quản lý tài nguyên, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai hiệu quả Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh, chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh.

Là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ phải bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng, tình trạng khiếu kiện đông người; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.

Giải đáp cụ thể các ý kiến, kiến nghị của cử tri Cần Thơ về các vấn đề liên quan vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; chính sách, pháp luật liên quan đất đai; chính sách cho xã An toàn khu; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; về phân cấp, phân quyền, ủy quyền..., Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, phần lớn các vấn đề cử tri nêu đã và đang được Chính phủ, các bộ, ngành tích cực xử lý; khẳng định Chính phủ tiếp thu, tiếp tục xử lý và đang sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo thẩm quyền; đồng thời trình Quốc hội, cấp có thẩm quyền xử lý, quyết định đối với các vấn đề vượt thẩm quyền./.

