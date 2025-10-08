Thủ tướng: Thực hiện "5 đẩy mạnh" để phát triển logistics theo hướng xanh, số và bền vững

Chiều tối 8/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Đại hội thế giới Liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế FIATA World Congress 2025 với chủ đề “Green and Resilient Logistics: Logistics xanh - thích ứng nhanh.”

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng đề nghị FIATA thực hiện “5 đẩy mạnh”; cam kết Việt Nam thực hiện “3 đảm bảo” và “3 cùng.”

FIATA là một tổ chức phi chính phủ, đại diện cho các công ty giao nhận vận tải tại khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. FIATA có 113 thành viên Hiệp hội và hơn 6.000 thành viên cá nhân, đại diện cho 40.000 công ty giao nhận vận tải và logistics trên toàn thế giới.

FIATA World Congress là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành logistics toàn cầu. FIATA World Congress 2025 được tổ chức tại Việt Nam đúng dịp FIATA kỷ niệm 99 năm thành lập.

Sự kiện thu hút hơn 1.039 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia tham gia. Diễn ra từ ngày 6-10/10, đại hội gồm chuỗi các phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung vào nhiều chủ đề then chốt của ngành vận tải, logistics.

Trong đó, các đại biểu thảo luận sâu về các vấn đề như thương mại điện tử xuyên biên giới và nhu cầu bùng nổ về logistics; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, động lực để phát triển logistics xanh; phát triển chuỗi cung ứng linh hoạt và hiện đại hóa chuỗi lạnh; tái cấu trúc thương mại toàn cầu trong bối cảnh biến động địa chính trị; hành lang kinh tế và hành lang vận tải thế hệ mới để tăng cường kết nối khu vực và hội nhập quốc tế; vận tải thủy và đường sắt, giải pháp then chốt để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Trong khuôn khổ đại hội diễn ra triển lãm với hơn 120 gian hàng và chương trình kết nối trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đặc biệt, diễn ra lễ trao giải Tài năng trẻ Logistics tôn vinh thế hệ trẻ giàu sáng tạo, những người tiên phong định hình tương lai của ngành logistics toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi tới Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nhấn mạnh, Đại hội FIATA 2025 với chủ đề "Logistics xanh - thích ứng nhanh” là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là dịp để cộng đồng logistics toàn cầu gặp gỡ, kết nối hợp tác, mà còn là diễn đàn để chúng ta cùng thảo luận những xu thế mới, tìm ra những giải pháp sáng tạo, hướng tới phát triển ngành logistics hiện đại, xanh, bền vững, có khả năng thích ứng cao trước tình hình thế giới không ngừng biến động như hiện nay.

Việc FIATA lựa chọn Việt Nam làm nước chủ nhà đăng cai Đại hội năm nay, và lựa chọn thủ đô Hà Nội làm nơi tổ chức, thể hiện sự tin tưởng to lớn của cộng đồng quốc tế nói chung và ngành logistics thế giới nói riêng đối với vai trò, tiềm năng và khát vọng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực logistics.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội quý báu để Việt Nam tiếp tục giới thiệu với bạn bè quốc tế một Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới, năng động, thân thiện và hiếu khách.

Theo Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, logistics ngày càng khẳng định vai trò là “mạch máu” của nền kinh tế, là cầu nối giữa sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng.

Là quốc gia nằm trên các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế với bờ biển dài hơn 3.200 km, hệ thống cảng biển, sân bay, cửa khẩu phong phú, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics quan trọng trong khu vực. Việt Nam xác định logistics là một trong ba động lực tăng trưởng, một yếu tố nền tảng để kết nối các ngành sản xuất, các địa phương và kết nối Việt Nam với thế giới.

Thủ tướng cho biết thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt cho phát triển ngành logistics; phát triển hạ tầng vận tải với cả 5 phương thức hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa, đường bộ, đường sắt.

Cảng Quốc tế Gemalink (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là cảng nước sâu duy nhất khu vực Cái Mép-Thị Vải, do Công ty Cổ phần Gemadept (Việt Nam) góp 75% và Tập đoàn CMA-CGM (Pháp) góp 25% vốn đầu tư. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong đó, triển khai đầu tư đồng bộ, quyết liệt cho phát triển các cảng biển như Cái Mép-Thị Vải, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Vũng Áng, Hải Phòng…; xây dựng các cảng hàng không tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Long Thành; đẩy mạnh thi công hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc-Nam, đường bộ ven biển; chuẩn bị khởi công các tuyến đường sắt tiêu chuẩn kết nối với Trung Quốc, tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam…

Việt Nam đã ban hành và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án đầu tư mới; ưu đãi về tiền thuê đất, hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, nhất là các công nghệ xanh, công nghệ số, công nghệ cao; ưu tiên cấp phép nhanh đối với một số dự án logistics thân thiện môi trường...

Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số trong logistics, xây dựng các Trung tâm logistics thông minh; thúc đẩy phát triển ngành logistics xanh, bền vững; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics.

Phân tích tình hình thế giới hiện nay và thời gian tới, Thủ tướng cho biết, có nhiều yếu tố tác động lớn đến các chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp. Do đó, cần đề cao chủ nghĩa đa phương, kết nối với nhau, vì hòa bình, hợp tác, phát triển, mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho mọi người dân trên thế giới, không ai bị bỏ lại phía sau.

Với mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực logistics để cùng phát triển ngành logistics quốc tế hiện đại, xanh, bền vững, Thủ tướng đề nghị cộng đồng FIATA và các doanh nghiệp quốc tế cùng với Việt Nam thực hiện 5 đẩy mạnh đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số số trong logistics; đẩy mạnh hợp tác phát triển logistics xanh, bền vững; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực logistics; đẩy mạnh kết nối các tuyến vận tải, các trung tâm logistics giữa các quốc gia, giữa các khu vực và toàn thế giới; đẩy mạnh kết nối logistics các phương thức vận tải.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam thực “3 bảo đảm”: Bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển logistics tại Việt Nam; bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế trong lĩnh vực logistics; bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thúc đẩy hợp tác công-tư, hợp tác nhiều bên trong ngành logistics.

Cùng với đó, Việt Nam thực hiện “3 cùng” gồm cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân, giữa các đối tác trong nước và đối tác quốc tế; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.

Theo Thủ tướng Chính phủ, Đại hội FIATA năm 2025 là cơ hội để thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn, cùng định hình một ngành logistics toàn cầu xanh hơn, thông minh hơn, hiện đại hơn, một ngành logistics đóng góp tích cực vào thương mại, đầu tư, tăng trưởng và thịnh vượng chung của nhân loại.

Với phương châm “Đoàn kết - Hợp tác Trách nhiệm - Phát triển bền vững,” Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp logistics quốc tế.

Nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý tham dự Đại hội FIATA năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và góp phần quan trọng tiếp tục thúc đấy ngành logistics thế giới phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, theo hướng xanh, số và bền vững trong thời gian tới./.

