Thủ tướng tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị và lãnh đạo các đảng của Hungary

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Laszlo Botz. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Hungary, sáng 20/1 (giờ địa phương), tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đại diện Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam, lãnh đạo Đảng Xã hội Hungary và lãnh đạo Đảng Công nhân Hungary.

Cũng trong sáng 20/1, Thủ tướng thăm Trung tâm Thương mại Thăng Long-trung tâm thương mại đầu tiên do người Việt Nam đầu tư, quản lý, vận hành tại thủ đô Budapest của Hungary.

Tiếp ông Laszlo Bot, Chủ tịch và Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động gặp Ngài Chủ tịch và những người bạn, người anh em thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ quý báu của Chính phủ và nhân dân Hungary trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Trong đó, Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam có vai trò, đóng góp quan trọng.

Hungary là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào đầu những năm 1950.

Trong những năm 1973-1975, hàng trăm sỹ quan, các nhà ngoại giao và nhân viên dân sự Hungary đã không ngại gian khổ, hy sinh để tham gia Ủy ban Quốc tế Giám sát và Kiểm soát việc thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam, thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Việt Nam.

Sau chiến tranh, trong lúc Việt Nam có rất nhiều khó khăn, Hungary là một trong những nước tiếp nhận du học sinh, lao động Việt Nam để đào tạo phục vụ xây dựng đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh: “Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Hungary cũng bên cạnh Việt Nam, với tất cả tình cảm chân thành, trong sáng.”

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Laszlo Bot đánh giá cao các chuyến thăm Hungary của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, chúc mừng kết quả tốt đẹp chuyến thăm Hungary của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; tin tưởng sau chuyến thăm quan hệ hợp tác Việt Nam-Hungary sẽ tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có thúc đẩy ngoại giao nhân dân nói chung và hoạt động của Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam nói riêng.

Ôn lại lịch sử quan hệ hai nước từ những năm đầu thiết lập quan hệ ngoại giao, ông Laszlo Bot cho rằng, Việt Nam như một phần máu thịt của nhiều người con Hungary. Truyền thống đó đang được Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam phát huy.

Hội đã phối hợp rất chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, các hội đoàn của người Việt Nam tại Hungary và Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hungary nói chung và giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Bày tỏ khâm phục, ngưỡng mộ sự phát triển vượt bậc của Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam cho rằng Việt Nam từ nước nhận hỗ trợ của Hungary, nhưng tới đây có thể sẽ vươn lên và là nước hỗ trợ trở lại Hungary.

Ông đề nghị Việt Nam phối hợp cùng Hungary thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân hai nước hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa của nhau; khẳng định, Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam sẽ làm hết sức mình, mãi mãi sát cánh cùng Việt Nam trên tiến trình phát triển và vun đắp cho quan hệ hai nước.

Thông tin tới các đại biểu Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam về mục đích chuyến thăm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, đầu tư, thương mại… và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đặc biệt, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; trao đổi, hợp tác về giáo dục, đào tạo; hợp tác về lao động; thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch… giữa hai nước trong điều kiện mới.

Thủ tướng mong muốn Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam tiếp tục đóng góp và giáo dục cho các thế hệ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước; đề nghị hội ủng hộ cộng đồng người Việt Nam làm việc, sinh sống, học tập tại Hungary; thúc đẩy để Hungary công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Hungary là dân tộc thiểu số của Hungary.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary (MSZP) Ágnes Kunhalmi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary - bà Ágnes Kunhalmi - và cộng sự, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời chào thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới bà Chủ tịch và các thành viên của Đảng Xã hội Hungary.

Thông tin tới đoàn đại biểu Đảng Xã hội Hungary về chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, một trong những mục đích của chuyến thăm Hungary của ông là thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng ở Hungary, với mục tiêu cuối cùng là góp phần tăng cường, đẩy mạnh quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Hungary.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp, bà Ágnes Kunhalmi, Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary, xúc động trước tình cảm của cá nhân Thủ tướng và Việt Nam đối với Hungary; khẳng định quan hệ truyền thống tốt đẹp, đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary đang phát triển tốt đẹp, ngày càng chặt chẽ, trong đó có quan hệ giữa Đảng Xã hội Hungary và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bà Ágnes Kunhalmi cho biết, Đảng Xã hội Hungary luôn ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Hungary-Việt Nam; có đóng góp quan trọng vào chính sách đối ngoại của Hungary, trong đó ưu tiên quan hệ với Việt Nam, cho dù đảng nào ở Hungary lên cầm quyền.

Bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu mà Việt Nam đã dành được trong những năm qua, Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary coi đây là nguồn cổ vũ và minh chứng cho sự thành công của một nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đánh giá cao mà Đảng Xã hội Hungary dành cho Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hungary đã hỗ trợ, sát cánh cùng Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ thời kỳ nào và trong bối cảnh thế giới biến đổi thế nào; thể hiện sự thủy chung, son sắt của Hungary dù đảng nào cầm quyền.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ tinh thần đại đoàn kết của Hungary, vì một đất nước Hungary hùng mạnh, nhân dân Hungary ấm no, hạnh phúc; và vì quan hệ Việt Nam-Hungary ngày càng phát triển tốt đẹp; mong muốn Đảng Xã hội Hungary tiếp tục ủng hộ việc công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Hungary là dân tộc thiểu số của Hungary để cùng các dân tộc khác ở Hungary xây dựng đất nước Hungary hùng cường, thịnh vượng.

Tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Guyls Thurmer và các cộng sự, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời chào thân thiết, những tình cảm hữu nghị và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới các lãnh đạo, đảng viên của Đảng Công nhân Hungary.

Thủ tướng cảm ơn Nhà nước, nhân dân và các đảng phái của Hungary, trong đó có Đảng Công nhân Hungary, đã luôn ủng hộ, hỗ trợ, sát cánh cùng Việt Nam; cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với các đảng phái ở Hungary, trong đó có Đảng Công nhân Hungary; Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường, đẩy mạnh quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Hungary, ủng hộ tinh thần đại đoàn kết của Hungary dù đảng nào cầm quyền, đưa quan hệ giữa hai nước luôn xanh tươi, bền vững và ngày càng đơm hoa kết trái, góp phần vào môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai đảng tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi các đoàn, góp phần đẩy mạnh sự hiểu biết, tin cậy chính trị, trao đổi các vấn đề lý luận, thực tiễn; Đảng Công nhân Hungary tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng cũng đề nghị Đảng Công nhân Hungary ủng hộ, thúc đẩy phía Hungary sớm coi cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số để ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với sở tại, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Hungary, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Guyls Thurmer gửi lời chào, chúc mừng tốt đẹp tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; nhấn mạnh tình cảm sâu sắc và những đánh giá tốt đẹp đối với Việt Nam, về quan hệ giữa hai nước, hai Đảng.

Chủ tịch Guyls Thurmer bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam giành được trong sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, nâng cao vị thế trên trường quốc tế, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành một tấm gương về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên thế giới trong điều kiện khó khăn, là sự động viên, cổ vũ to lớn với Đảng Công nhân Hungary; tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Đánh giá cao kết quả và những thông điệp của Thủ tướng trong chuyến thăm lần này, nhất trí với những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary cho biết sẽ ủng hộ chính sách của Chính phủ Hungary với Việt Nam và sẽ tích cực thúc đẩy, “hết sức ủng hộ, hỗ trợ bằng trái tim và khối óc” để quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công nhân Hungary ngày càng bền chặt, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sáng cùng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm Thương mại Thăng Long ở thủ đô Budapest của Hungary.

Trung tâm Thương mại Thăng Long có diện tích 44.090m2 với gần 1.000 quầy hàng, là trung tâm thương mại đầu tiên và lớn nhất của do người Việt Nam đầu tư và quản lý, vận hành tại Hungary; cũng là trung tâm buôn bán đầu tiên vừa đạt tiêu chuẩn châu Âu và là trung tâm duy nhất có giấy phép bán buôn, bán lẻ ổn định lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng về kết quả hoạt động của trung tâm nói riêng và sự thành đạt của người Việt Nam trên đất nước bạn nói chung; góp phần thúc đẩy, hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; cũng như các hoạt động cộng đồng tại trung tâm và có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, cộng đồng người Việt Nam nói chung và bà con làm ăn, buôn bán tại Trung tâm Thương mại Thăng Long nói riêng đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh và đời sống; cùng với đó, quản lý trung tâm thương mại một cách khoa học, thông minh, hiệu quả; đảm bảo an ninh trật tự tốt, mở rộng quy mô; thúc đẩy quảng bá sản phẩm Việt Nam nhập khẩu chính ngạch, tiếp cận vào thị trường Hungary…; góp phần thúc đẩy thương mại Việt Nam-Hungary sớm đạt 2 tỷ USD/năm.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Hungary.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Budapest, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hungary, lên đường thăm chính thức Romania theo lời mời của Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu./.

