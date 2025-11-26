Thủ tướng và Lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới định hướng tương lai phát triển

Dưới chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, cuộc đối thoại đã tập trung thảo luận sâu về các vấn đề then chốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Quan chức điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng xoay quanh các chiến lược phát triển kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, cũng như cách Việt Nam định vị mình trên bản đồ kinh tế - công nghệ thế giới.

Trong phần trả lời của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Thủ tướng khẳng định tư duy phát triển của đất nước là lấy bài học lịch sử làm nền tảng, gác lại quá khứ và hướng tới tương lai tươi sáng.

Việt Nam kiên định với đường lối độc lập, tự chủ, không ngừng tăng cường khả năng chống chịu trước các biến động toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh chiến lược “chuyển đổi kép” – kết hợp chuyển đổi xanh và chuyển đổi số dựa trên ba trụ cột then chốt: Hạ tầng thông minh, Nguồn nhân lực chất lượng cao và Hệ thống Quản trị hiệu quả.

Thủ tướng cũng nêu rõ sự chú trọng của Chính phủ trong việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ chuyển đổi các hộ kinh doanh lên quy mô doanh nghiệp.

Ở cấp độ quốc tế, Thủ tướng khẳng định Việt Nam là một đối tác tích cực, luôn sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, thúc đẩy đối thoại và trở thành cầu nối tin cậy giữa các quốc gia. Đối với mối quan hệ với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, hành động quyết liệt vì mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng chung cho nhân dân Việt Nam và toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên đối thoại "60 phút cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam". (Ảnh: TTXVN)

Với quy mô quy tụ hơn 1.500 đại biểu và gần 100 đoàn quốc tế, Diễn đàn đã thực sự trở thành điểm hội tụ của trí tuệ và tinh thần hợp tạo. Thành công được thể hiện qua không khí trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm và đầy hứng khởi, hướng đến các giá trị phát triển bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh và số.

Từ các phiên thảo luận chuyên sâu, 5 nhận thức quan trọng đã được thống nhất: Thế giới biến động đòi hỏi tăng cường đoàn kết, hợp tác và đối thoại; chuyển đổi số và xanh là xu thế tất yếu, quyết định tăng trưởng bền vững; thể chế, nguồn lực và đổi mới sáng tạo là ba đòn bẩy then chốt; con người phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách; và cộng đồng quốc tế đánh giá cao, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam.

Với tinh thần “đã nói là làm”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chính phủ và các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện thể chế, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như đất đai, đầu tư, năng lượng và môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng các cơ chế ưu đãi cho phát triển công nghệ xanh và số.

Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiên phong triển khai các mô hình mới, phát triển tài chính xanh, xây dựng đô thị thông minh và lộ trình trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Thủ tướng cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đổi mới tư duy, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển; các viện, trường đại học phải trở thành cái nôi của đổi mới sáng tạo; và mỗi người dân cần chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh - số từ những hành động thiết thực nhất.

Đồng thời, Việt Nam mong đợi sự hỗ trợ tiếp tục từ các đối tác quốc tế về công nghệ, tài chính và tri thức để cùng biến Việt Nam thành một “phòng thí nghiệm xanh và số” năng động.

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thủ tướng Chính phủ và sự tham gia của các lãnh đạo trung ương, chuyên gia, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Thành phố đang mở ra một chương trình phát triển mới dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức và đô thị sáng tạo, với quyết tâm trở thành một nơi đáng sống, đáng đầu tư và đáng để sáng tạo.

Trên cơ sở đó, Thành phố xác định ba trọng tâm hành động chiến lược: Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi kép trên mọi lĩnh vực; và mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút nguồn lực, tri thức toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. (Ảnh: TTXVN)

Trước phiên đối thoại cấp cao, phần thảo luận mở đầu giữa lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã tập trung vào nhiệm vụ hoàn thiện thể chế cho phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Dưới sự điều phối của Tiến sĩ Trần Du Lịch, đại diện các Bộ Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công an và Ngân hàng Nhà nước đã trình bày các giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy số hóa và tăng trưởng xanh.

Một điểm nhấn quan trọng khác trong khuôn khổ Diễn đàn là Lễ công bố Tuyên bố chung giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới về “Sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam”.

Hai bên đã giao cho Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Sản xuất Thông minh và Chuỗi cung ứng Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới làm đầu mối triển khai các nội dung hợp tác.

Các đại biểu tại phiên đối thoại. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thể, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 không chỉ làm sáng tỏ chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” mà còn đóng góp thiết thực vào việc hình thành một bộ khung chiến lược toàn diện – từ tư duy, chính sách đến các mô hình triển khai cụ thể. Đây chính là nền tảng vững chắc để Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển 2026 - 2030 với một tầm vóc mới: một nền kinh tế xanh hơn, số hóa hơn và thông minh hơn./.