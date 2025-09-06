Thúc đẩy giao thoa văn hóa và nâng cao hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam

Chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 7 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW) của Australia, tối 5/9, tại thành phố Sydney, UAVS-NSW đã tổ chức vòng chung kết “Cuộc thi tìm kiếm Tài năng UAVS 2025” (UAVS’s Got Talent 2025) với chủ đề “The Vivid Dream” (tạm dịch: Giấc mơ sống động) với mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa, lan tỏa sự đa dạng và nuôi dưỡng tinh thần gắn kết của cộng đồng người Việt trong môi trường đa sắc tộc tại “xứ Chuột túi."

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Mạnh Hiệp, đại diện Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia; anh Huỳnh Tấn Đạt, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Australia; đại diện các cơ quan báo chí, các đơn vị tài trợ, các nghệ sỹ khách mời; đại diện cộng đồng du học sinh trên toàn bang và hơn 200 bạn trẻ không chỉ đến từ cộng đồng du học sinh Việt Nam mà còn từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác, tạo nên một không gian giao lưu sôi động.

Lấy cảm hứng từ chiếc “kính vạn hoa,” biểu tượng của sự đa dạng và hòa quyện văn hóa, chương trình đã mang đến một đêm thi đầy màu sắc với nhiều tiết mục biểu diễn như ca hát, nhảy múa, kịch nghệ, trình diễn dân gian...

Tất cả khắc họa rõ nét tinh thần sáng tạo, năng động và tài năng của thế hệ trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia châu Đại Dương này.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, sự kiện hướng tới mục tiêu khuyến khích tinh thần chủ động, tự tin thể hiện bản thân của các bạn sinh viên, phát hiện các tài năng nghệ thuật tiềm năng, góp phần tăng cường sự hiện diện và kết nối của UAVS với cộng đồng người Việt và quốc tế tại bang New South Wales, từ đó truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Với tên gọi đầy chất thơ “The Vivid Dream,” đêm chung kết UAVS’s Got Talent 2025 không chỉ là điểm kết cho hành trình nghệ thuật của các thí sinh, mà còn là lời khẳng định cho một giấc mơ tập thể - nơi tài năng, cảm xúc và sự kết nối văn hóa được tôn vinh trên cùng một sân khấu.

“The Vivid Dream” tượng trưng cho giấc mơ sống động, rực rỡ sắc màu, được khơi nguồn từ chính những câu chuyện, hoài bão và khát khao tỏa sáng của các bạn trẻ.

Mỗi tiết mục không đơn thuần là phần trình diễn, mà là một lát cắt chân thật của tuổi trẻ, đầy đam mê, thử thách, nhưng cũng tràn ngập hy vọng.

Với sự đầu tư chỉn chu về ý tưởng, dàn dựng sân khấu, hiệu ứng âm thanh-ánh sáng, cùng tinh thần nghệ thuật nghiêm túc của các thí sinh, đêm chung kết cuộc thi đã vẽ nên một bức tranh đa chiều, nơi mỗi khoảnh khắc trên sân khấu đều là một bước tiến gần hơn tới giấc mơ nghệ thuật.

Trong không gian lung linh, đậm chất “giấc mơ sống động,” top 10 thí sinh xuất sắc nhất đã mang đến những tiết mục trình diễn mãn nhãn, từ âm nhạc, nhảy múa, trình diễn dân tộc đến các phần thi kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại.

Khán giả không chỉ được thưởng thức tài năng đến từ cộng đồng du học sinh mà còn được hòa mình vào chuỗi hoạt động hấp dẫn như photobooth tương tác, minigame sân khấu và các tiết mục đặc biệt từ Ban Tổ chức bên lề cuộc thi.

Anh Huỳnh Tấn Đạt bày tỏ sự vui mừng và dành lời khen ngợi khi chứng kiến sự trẻ trung, năng động, sáng tạo, tiến bộ và chuyên nghiệp của các bạn sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales.

Theo anh, cuộc thi còn có ý nghĩa hơn nữa khi được tổ chức để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu nước và hướng về Tổ quốc của các bạn du học sinh Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu.

Không giấu nổi sự hào hứng khi tham dự cuộc thi, bạn Nguyễn Ngọc Minh Anh - sinh viên trường Đại học Western Sydney - cho biết thông qua việc trình diễn liên khúc “Những câu chuyện Việt Nam” gồm các điệu lý Bắc Bộ, bạn mong muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, nhờ những bài hát dân ca, bạn cảm thấy được kết nối hơn với quê hương, đất nước và vơi đi nỗi nhớ nhà.

Đêm chung kết cuộc thi UAVS’s Got Talent 2025 không chỉ thu hút sự tham gia các bạn du học sinh Việt Nam mà còn đông đảo bạn bè quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bạn Jessy (đến từ Hồng Kong, Trung Quốc) hào hứng cho biết em là thành viên của một nhóm nhảy bao gồm cả các bạn sinh viên Việt Nam. Đối với Jessy, đây là cơ hội để em được theo đuổi đam mê, được thử sức trên một sân khấu lớn, đồng thời được giao lưu với bạn bè Việt Nam, những người mà em vô cùng yêu mến.

Cùng chung cảm xúc, bạn Ambra (đến từ Đài Loan, Trung Quốc) cho biết nhóm nhảy mang tên BlackB của em muốn truyền tải thông điệp về tình bạn giữa các nền văn hóa và các quốc gia khác nhau. Dành những lời ngợi ca cho các bạn sinh viên Việt Nam, Ambra nhận xét các bạn sinh viên Việt Nam hát hay, có niềm đam mê cháy bỏng với văn hóa nghệ thuật và trên hết là rất nhiệt huyết, năng động.

Là một trong 4 giám khảo tham gia chấm thi, kết thúc chương trình, Nghệ sỹ ưu tú Đinh Linh - một nghệ sỹ sáo trúc tài năng của Việt Nam - cho biết ông đặc biệt ấn tượng với sự chuyên nghiệp cũng như các phần thi phong phú, đa dạng và các màn trình diễn nghệ thuật của các sinh viên Việt Nam và quốc tế.

Theo cảm nhận của ông, các bạn du học sinh Việt Nam không chỉ yêu văn nghệ mà còn có trái tim yêu Tổ quốc, quê hương. Điều đó được các bạn thể hiện qua tiếng hát, tiếng đàn của mình. Điều khiến ông cảm thấy vui mừng là dù ở xa đất nước, song tính dân tộc trong mỗi bạn sinh viên Việt Nam vẫn được nuôi dưỡng và dâng trào.

Sau các tiết mục dự thi đầy ấn tượng, ngôi vị Quán quân UAVS’s Got Talent 2025 đã thuộc về Trương Hồ Quan Minh với tiết mục dân ca mang đậm âm hưởng Nam Bộ. Phần trình diễn của Quan Minh không chỉ chinh phục ban giám khảo mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả bởi kỹ thuật điêu luyện và sự sâu lắng.

Giải Á Quân thuộc về Nguyễn Trường Sơn với phần trình diễn đàn tranh trên nền nhạc “Nỗi đau giữa hòa bình” của bộ phim “Mưa Đỏ.” Tiết mục không chỉ mang đến âm hưởng truyền thống mà còn gợi lên niềm tự hào dân tộc sâu sắc, tạo nên làn sóng cảm xúc lan tỏa khắp khán phòng.

Giải Quý quân xướng tên Trần Nguyễn Tony với màn trình diễn kết hợp 3 bài hát Việt Nam, Thanh Âm Tự Hào và Khúc ca Hùng thiên đất Việt mang đậm dấu ấn cá nhân cũng như sự đầu tư chỉn chu. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại đã tạo nên một phần thi độc đáo và giàu cảm hứng.

Tiết mục dân ca đậm âm hưởng Nam bộ đã mang lại ngôi vị Quán quân UAVS’s Got Talent 2025 cho bạn Trương Hồ Quan Minh. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Giải Ấn tượng thuộc về nhóm nhảy HORIZON với tiết mục kết hợp giữa chất liệu truyền thống và hiện đại, hình ảnh hoa sen được lồng ghép vào tiết mục khiến khán giả không khỏi trầm trồ và thích thú.

Giải Khán giả yêu thích thuộc về ban nhạc ANHEM với phần thể hiện một khía cạnh mới mẻ của ca khúc “Lạc trôi,” khiến cả khán đài bùng nổ trong tiếng hò reo.

Có thể nói UAVS’s Got Talent 2025 không chỉ là một đêm trình diễn nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho sự hội tụ của đam mê, sáng tạo và kết nối văn hóa trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Australia.

Sự kiện đã khép lại trong những tràng pháo tay, nụ cười và ánh đèn sân khấu rực rỡ - nơi mỗi tiết mục không chỉ là phần thi, mà còn là mảnh ghép của một hành trình đáng nhớ.

Chương trình đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả và mở ra chặng đường mới cho những sáng kiến nghệ thuật mang tính cộng đồng, thúc đẩy sự giao thoa văn hóa và nâng cao hình ảnh của thế hệ trẻ Việt Nam trên trường quốc tế./.

