Thúc đẩy hợp tác "Bốn hơn" giữa các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và Vân Nam

Hội nghị thường niên lần thứ 5 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra tại Lai Châu sáng 30/10.

Hội nghị đã đạt được sự thống nhất cao về phương hướng hợp tác trong thời gian tới với tinh thần "Bốn hơn." Đó là: Giao lưu hữu nghị ngày càng mật thiết hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn; các lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng hơn; giao lưu nhân dân gắn bó hơn.

Đây là những tiền đề quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để các cấp, ngành và địa phương hai bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch; tăng cường hợp tác về kinh tế biên mậu, thương mại; đầu tư, phát triển hạ tầng cửa khẩu, kết nối giao thông, hợp tác quản lý biên giới; phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới; tiếp tục thúc đẩy triển khai hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, khoa học kỹ thuật, y tế, bảo vệ môi trường, tư pháp, tài chính…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đề nghị thời gian tới, hai bên khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của các địa phương, tăng cường hợp tác cùng phát triển; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên thường xuyên gặp gỡ, tìm cơ hội hợp tác, tham gia diễn đàn doanh nghiệp.

Hai bên đẩy mạnh tháo gỡ những điểm nghẽn, phấn đấu đưa thương mại song phương lên một giai đoạn mới; cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho cư dân hai bên biên giới ngày càng gắn kết; thực hiện tốt các văn kiện pháp lý biên giới; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân...

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định đây là dịp quan trọng để các địa phương tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, tăng cường giao lưu, hợp tác thực chất, cùng đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Về kết quả Hội nghị thường niên lần thứ 4, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho rằng các nhận thức chung đã được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện về: quan hệ chính trị-ngoại giao; hợp tác kinh tế-thương mại; hợp tác nông nghiệp; văn hóa, du lịch; giáo dục, đào tạo; y tế; xây dựng cửa khẩu, lối mở; hợp tác quản lý biên giới; giao thông vận tải. Quan hệ láng giềng hữu nghị tiếp tục được duy trì, tin cậy chính trị được nâng cao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hợp tác, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới cơ bản ổn định; hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục được thúc đẩy, mang lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Trong năm 2026 và thời gian tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề xuất một số nội dung hợp tác. Trong đó, các tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 4/2025); đặc biệt là Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Các tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đảm bảo hiệu quả, thực chất, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng đề xuất tăng cường tổ chức các chuyến thăm, giao lưu giữa các cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc của hai bên; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hai bên sớm thúc đẩy triển khai dự án cầu đường bộ đa năng qua biên giới cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam)-Kim Thủy Hà (Trung Quốc), các dự án đường sắt kết nối, xây dựng cửa khẩu thông minh...

Các tỉnh sớm tổ chức Lễ công bố nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam)-Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế; thúc đẩy mở mới cặp cửa khẩu song phương U Ma Tu Khoòng (Việt Nam)-Bình Hà (Trung Quốc) tại khu vực mốc giới số 29, Sông Đà (Việt Nam)-Sông Lý Tiên (Trung Quốc) tại khu vực mốc giới số 17.

Các tỉnh phối hợp nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư lâu dài; tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế địa phương hai bên…

Ông Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc), mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, mở rộng kinh tế thương mại, tăng cường giao lưu nhân dân; tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực ngày càng sâu rộng, thắt chặt kinh tế thương mại giữa hai bên.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) mong muốn xúc tiến kết nối giao thông, mở rộng hợp tác năng lượng xanh, xây dựng cửa khẩu thông minh; ủng hộ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên sang khảo sát, hợp tác, cùng xây dựng biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với những nội dung đã được đưa ra bàn thảo và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp làm tốt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, đồng hành cùng phát triển.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) đã ký Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 5; đồng thời thống nhất tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 6 tại tỉnh Vân Nam vào năm 2026./.

