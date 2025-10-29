Thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam với miền Nam nước Pháp

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Perpignan, thủ phủ tỉnh Pyrénées-Orientales, thuộc vùng Occitanie ở miền Nam nước Pháp, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp do Đại sứ Đinh Toàn Thắng dẫn đầu đã có các buổi làm việc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và thành phố.

Chuyến công tác đã mở ra những triển vọng hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững - những ưu tiên chiến lược của cả Việt Nam và Pháp.

Tại buổi làm việc với ông Laurent Gauze, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) tỉnh Pyrénées-Orientales, hai bên đã trao đổi sâu rộng về cơ hội hợp tác kinh doanh, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường.

Ông Gauze đánh giá cao tinh thần cởi mở và năng động của Việt Nam, đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác giữa CCI và các đối tác Việt Nam đã được duy trì hiệu quả trong nhiều năm qua.

Theo ông, giai đoạn hiện nay mở ra cơ hội mới để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh và logistics nông sản.

Về phía mình, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ thị trường năng lượng, bao gồm phát triển điện hạt nhân, năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng điện trong công nghiệp và đời sống.

Đại sứ cũng giới thiệu những bước tiến của ngành công nghiệp xe điện Việt Nam, trong đó tập đoàn VinFast đã thể hiện năng lực hội nhập và đổi mới công nghệ.

Đoàn công tác làm việc cùng lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) tỉnh Pyrénées-Orientales. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Nhân dịp này, phía CCI giới thiệu về Diam Bouchage, tập đoàn sản xuất nút chai lớn thứ hai thế giới, sở hữu công nghệ loại bỏ hoàn toàn “mùi nút chai” - yếu tố quan trọng trong bảo quản rượu vang.

Ngoài ra, ông Gauze cũng cho biết đã gặp gỡ 2 doanh nghiệp trong lĩnh vực đóng chai và một viện nghiên cứu, những đơn vị đang làm việc hoặc mong muốn làm việc với Việt Nam về các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao.

Ông Gauze bày tỏ sự tin tưởng không nhỏ vào khả năng hợp tác giữa tỉnh Pyrénées-Orientales và Việt Nam.

Về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và chuỗi cung ứng, một trong những điểm nhấn của chuyến thăm là cuộc làm việc tại Trung tâm Saint-Charles, đầu mối nhập khẩu và phân phối rau quả lớn nhất châu Âu với sản lượng trung chuyển hơn 1,8 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Phía CCI mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực vận tải lạnh và thương mại hóa trái cây.

Các loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam như thanh long, xoài, sầu riêng đang được người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng, song vẫn gặp thách thức về logistics và bảo quản.

Kinh nghiệm của Saint-Charles trong lĩnh vực này có thể giúp mở rộng đáng kể thị phần nông sản Việt Nam tại châu Âu.

Về hợp tác giáo dục, đào tạo và chuyển đổi số, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam cũng đã đến thăm Trường 42, cơ sở đào tạo lập trình danh tiếng thế giới với 57 chi nhánh toàn cầu.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết Việt Nam, với lực lượng lao động trẻ và năng động, đang rất quan tâm đến mô hình đào tạo thực hành hiện đại này, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa Trường 42 và các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, trong đó có Tập đoàn FPT - đơn vị đang mở rộng hiện diện tại Pháp.

Về hợp tác trong ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, tại buổi tiếp đoàn, bà Hermine Malherbe, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Pyrénées-Orientales, nhấn mạnh mong muốn phát triển hợp tác phi tập trung với Việt Nam trong các lĩnh vực xã hội, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bà Malherbe cho rằng cả hai bên đều có nhiều điểm tương đồng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Pyrénées-Orientales tự hào có một nền nông nghiệp nuôi trồng với rau quả, chăn nuôi, sản xuất rượu vang ngon và một nền kinh tế du lịch và giải trí dựa trên sức hấp dẫn vùng miền.

Một nét đặc trưng khác là các dịch vụ: dịch vụ cho người dân, dịch vụ công và công nghệ số phục vụ cộng đồng. Do đó, có nhiều yếu tố để hai bên có thể cùng nhau nghiên cứu hợp tác.

Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, bà Malherbe chia sẻ đây có thể sẽ là lĩnh vực trọng tâm hợp tác sắp tới giữa hai bên trong bối cảnh Pyrénées-Orientales đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng và nguy cơ lũ lụt ở một số nơi khác.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao định hướng hợp tác này, cho rằng đó là cơ hội để tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 - cam kết chung của Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Trong lĩnh vực hợp tác đào tạo, theo bà Malherbe, thành phố Perpignan nói riêng và tỉnh Pyrénées-Orientales nói chung sẵn sàng đón tiếp sinh viên và nhà nghiên cứu Việt Nam đến học tập tại đây.

Địa phương này có nhiều ưu thế để thu hút sinh viên quốc tế, đặc biệt là chi phí sinh hoạt hợp lý hơn so với các đô thị lớn khác của Pháp.

Bên cạnh đó, ngoài lĩnh vực công nghệ như tại Trường 42 và các lĩnh vực khoa học hay xã hội khác tại Đại học Perpignan, những sinh viên quan tâm đến ngành dịch vụ về ẩm thực và rượu vang có thể theo học về rượu vang Pháp.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thị trưởng Perpignan Louis Aliot đã tiếp đón đoàn Việt Nam tại Dinh thự Pams, một công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố Perpignan.

Đây là dịp để hai bên trao đổi về các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch và di sản - những lĩnh vực góp phần thắt chặt hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đoàn công tác cũng đã đến tham quan và tham khảo về quy trình sản xuất rượu vang tại Domaine Lafage - một trong những cơ sở sản xuất rượu vang truyền thống lớn nhất của vùng Roussillon, nơi nổi bật trong việc áp dụng các phương pháp nông nghiệp bền vững, tái tạo, tìm cách thích ứng với biến đổi khí hậu như sử dụng những giống nho kháng hạn, công nghệ theo dõi thời tiết, sử dụng rừng cây quanh vườn nho…

Chuyến thăm đã gợi mở nhiều khả năng hợp tác không chỉ trong ngành rượu vang mà còn trong hợp tác sản xuất nông nghiệp bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với những trao đổi cụ thể và tinh thần hợp tác cởi mở, chuyến công tác tại Perpignan không chỉ củng cố mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Pháp, mà còn mở ra chương mới cho hợp tác phi tập trung hướng tới phát triển bền vững, sáng tạo và thân thiện với môi trường./.

