Thường trực Ban Bí thư dự Hội nghị công tác Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy

Ngày 26/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2025.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội với 34 tỉnh ủy, thành ủy và các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.Dự tại các điểm cầu tỉnh, thành ủy có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư và lãnh đạo các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, năng lực tổng hợp, phân tích, dự báo

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, được tổ chức 2 lần trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Hội nghị lần này được tổ chức trong thời điểm hết sức quan trọng, sau khi tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cả hệ thống chính trị, trong đó có việc sắp xếp lại cấp tỉnh, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Trung ương đã bố trí 100% Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh không phải là người địa phương.

Đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng, các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy từ tháng 6/2022 đến nay; nêu bật nhiệm vụ giai đoạn từ nay đến tháng 6/2027 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó có Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây cũng là giai đoạn đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng cao cùng nhiều khát vọng phát triển vượt bậc.

Hội nghị đã nghe 8 đại biểu phát biểu tham luận phản ánh toàn diện kết quả, thực tiễn công tác; thống nhất cao với dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh các nhóm nội dung gồm cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, năng lực tổng hợp, phân tích, dự báo; tập trung đồng bộ hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số từ tỉnh đến xã, đẩy mạnh chuyển đổi số trong văn phòng và các cơ quan đảng; tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn công tác văn phòng, công tác văn thư, lưu trữ, số hóa tài liệu; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin; hoàn thiện hệ thống văn bản tài chính, tài sản, chế độ, chính sách theo kịp tình hình hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp…

Đồng chí Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo giải trình những kiến nghị, đề xuất của Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy.

Xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung của Đảng; chuẩn hóa quy trình

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cơ bản tán thành nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện báo cáo; tham mưu, chủ trì giải quyết các ý kiến, kiến nghị xác đáng của các tỉnh/thành uỷ trong năm 2025.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh công tác Văn phòng cấp uỷ là công tác đặc thù. Trong hơn 2 năm vừa qua, Văn phòng Trung ương Đảng và các Văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, đã giúp cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và các Ban Thường vụ, Thường trực các tỉnh uỷ, thành uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc.

Đây là sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của Văn phòng Trung ương Đảng và các Văn phòng tỉnh/thành ủy. Thường trực Ban Bí thư đề nghị hệ thống văn phòng cấp ủy tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc 3 định hướng lớn mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp uỷ ngày 18/10 vừa qua.

Đó là sớm số hóa toàn diện vòng đời văn bản, hồ sơ công việc, xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung, đảm bảo bảo mật, an toàn, bền vững; chuẩn hoá quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, truy xuất nhanh, chính xác; phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ văn phòng, kết hợp kỷ luật với sáng tạo để tham mưu ngắn gọn, đúng việc, đúng lúc, dễ thực thi và kết quả, hiệu quả phục vụ lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp, vừa là mục tiêu, vừa là thước đo cho công tác của Văn phòng Trung ương Đảng và trong toàn cấp ủy.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí trao Cờ thi đua cho tập thể có thành tích tiêu biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh một số điểm về định hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cụ thể, Văn phòng Trung ương Đảng và các Văn phòng tỉnh/thành uỷ phải tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới, quan trọng của Trung ương và các tỉnh/thành uỷ để thực hiện tốt kế hoạch, chương trình đề ra; tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan liên quan, thực sự là trung tâm điều phối, tổng hợp đảm bảo tham mưu giúp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, chuẩn bị thật tốt nội dung và tổ chức phục vụ thành công Đại hội XIV của Đảng; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tất cả các đồng chí, từ lãnh đạo Văn phòng tới mỗi cán bộ, nhân viên như ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chúng ta từ nay đến Đại hội XIV của Đảng,” Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Cùng với đó là bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ; nắm chắc tình hình trong nước và thế giới, chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn có tầm chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp, quan trọng, chưa có tiền lệ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong tham mưu cần nêu rõ vấn đề, đầy đủ phương án, nguồn lực, có lộ trình và rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý, đề xuất vào các báo cáo, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các tỉnh/thành uỷ, tăng cường thông tin có tính dự báo và phát hiện mới.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, triển khai giám sát, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Đảng bộ trực thuộc tỉnh/thành uỷ để kịp thời báo cáo, phản ánh, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Thường trực các tỉnh/thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác; tham mưu sơ kết, tổng kết các thực tiễn, nhất là các mô hình, cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả ở các cấp, góp phần nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp; tham mưu, đánh giá tác động trong mỗi quyết định và có cơ chế theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc; củng cố, kiện toàn bộ máy Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng các tỉnh/thành uỷ phù hợp, khoa học và chuyên nghiệp; khắc phục triệt để tư duy lối mòn, thói quen để nâng cao hiệu quả công tác; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số gắn với cải cách thủ tục hành chính, quy trình điều hành và cách thức tổ chức các hội nghị, hội thảo trực tuyến, mỗi hội nghị phải ngắn gọn nhưng thật sự hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng, giảm số lượng văn bản giấy tờ, nội dung văn bản phải ngắn gọn, nêu rõ vấn đề, đúng trọng tâm và trọng điểm; xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung của Đảng; xây dựng chuẩn mực nghiệp vụ thống nhất từ trung ương đến cơ sở, chuẩn hoá quy trình, từ quy trình thủ công sang quy trình số, chuẩn hoá hồ sơ, công việc, chữ ký số, lịch số, giao việc số, báo cáo số và rút ngắn thời gian xử lý để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý việc xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung là tài sản vô giá của Đảng. Kho dữ liệu này phải được chuẩn hoá về cấu trúc, bảo mật, an toàn thông tin ở mức cao nhất, đồng thời có tính bền vững để phục vụ việc phân tích, dự báo, ra quyết định chiến lược trong dài hạn, không chỉ phục vụ những vụ việc mang tính sự vụ, sự việc; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác tập huấn, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, nâng tầm công tác tham mưu, phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục giữ vững nguyên tắc, chuẩn mực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác, bảo mật thông tin, khiêm tốn, cầu thị, “làm nhiều hơn nói”, thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như lời Bác Hồ đã dạy; rèn luyện tác phong làm việc khoa học, hiện đại, sâu sắc, thực tiễn, hiệu quả, thực chất, trong đó Văn phòng Trung ương Đảng phải đóng vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong hệ thống Văn phòng cấp ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú trao Cờ thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng tặng 5 Văn phòng Tỉnh/Thành ủy gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Đồng Tháp.Đồng chí Phạm Gia Túc và đồng chí Lâm Thị Phương Thanh trao Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng một số Văn phòng các tỉnh/thành uỷ trong cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng và phong trào thi đua từ nay đến Hội nghị toàn quốc công tác Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy (2027).

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng, các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy từ tháng 10/2022 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến tháng 4/2027. Văn phòng Trung ương Đảng, các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quán triệt sâu sắc ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong các lần làm việc với Văn phòng Trung ương, sự chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị.

Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, nêu những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Văn phòng tích cực chủ động sáng tạo, khoa học hơn nữa, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; thẩm định có chất lượng nội dung theo đúng thẩm quyền những đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy; tiếp tục tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đánh giá, thực hiện có hiệu quả những nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là những Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 và các nghị quyết sắp ban hành.

Đánh giá các kiến nghị, đề xuất của các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy nêu tại Hội nghị thiết thực, cụ thể, đồng chí Phạm Gia Túc cho biết những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Văn phòng Trung ương, lãnh đạo Văn phòng sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với lãnh đạo Tỉnh ủy/Thành ủy để giải quyết trước 31/12/2025.

Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, của Văn phòng Trung ương Đảng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

