Thường trực Ban Bí thư tiếp Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á

Sáng 31/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Đoàn Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) do ông Chung Eui-yong, Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP và ông Mushahid Hussain Sayed, Đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP, dẫn đầu thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chào mừng Đoàn Ban Lãnh đạo ICAPP trở lại thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là nguồn động viên, cổ vũ quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong ngày hội trọng đại của đất nước. Nhấn mạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong chặng đường cách mạng vẻ vang 80 năm vừa qua có sự chia sẻ, ủng hộ quý báu của các chính đảng và bạn bè quốc tế, trong đó có ICAPP, đồng chí Trần Cẩm Tú đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới Ban Lãnh đạo ICAPP về sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu dành cho Việt Nam.

Nhân dịp ICAPP tròn 25 năm hình thành và phát triển, đồng chí Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chúc mừng những thành công ICAPP đã đạt được, góp phần nâng cao tiếng nói của các chính đảng trong quan hệ quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa các đảng chính trị trong khu vực, phát huy vai trò cầu nối giữa hợp tác kênh đảng với các chính phủ, nghị viện và nhân dân các nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã chia sẻ với Lãnh đạo ICAPP về những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 80 năm độc lập, 40 năm Đổi mới, những mục tiêu phát triển chiến lược và những định hướng đột phá của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo ICAPP bày tỏ hết sức vui mừng, vinh dự đến thăm Việt Nam vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử; nhấn mạnh rất ấn tượng trước không khí hào hùng, phấn khởi, tự hào của nhân dân Việt Nam nhân dịp lễ trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam.

Ban Lãnh đạo ICAPP đánh giá cao vai trò lãnh đạo và uy tín quốc tế ngày càng cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua 80 năm, Việt Nam đã trở thành tấm gương truyền cảm hứng về độc lập, kiên cường, đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Trao đổi về tình hình hoạt động thời gian qua, Ban Lãnh đạo ICAPP thông tin các kết quả lớn ICAPP đã đạt được, nhấn mạnh vai trò quan trọng của ICAPP với tư cách là cơ chế đa phương chính đảng lớn nhất tại châu Á.

Ban Lãnh đạo ICAPP đánh giá cao sự tham gia, đóng góp hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cương vị Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP; mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai bên, tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào quá trình hiện thực hóa tầm nhìn và các mục tiêu phát triển của ICAPP, vì một châu Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Ban Lãnh đạo ICAPP bày tỏ tin tưởng với “Bộ tứ trụ cột” và các mục tiêu chiến lược đã đề ra, đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được bước tiến vượt bậc hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trên tinh thần trao đổi hữu nghị và cởi mở, đồng chí Trần Cẩm Tú và hai đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, tích cực thúc đẩy sự tham gia của Đảng Cộng sản Việt Nam trong ICAPP.

Hai bên cũng thống nhất sẽ cùng các đảng thành viên Ủy ban Thường trực phối hợp hiệu quả để nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò quốc tế của ICAPP trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các đảng chính trị ngày càng phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Chiều 30/8, tại trụ sở Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã hội đàm với Đoàn Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) do ông Chung Eui-yong, Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP và ông Mushahid Hussain Sayed, Đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP, dẫn đầu nhân dịp thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các nhà lãnh đạo ICAPP bày tỏ vinh dự tham gia sự kiện trọng đại - Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khâm phục sâu sắc những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Chung Eui-yong bày tỏ ngưỡng mộ những thành quả phát triển Việt Nam thời gian qua; coi đây là những thành công có tầm ảnh hưởng, là cảm hứng và động lực cho khu vực và thế giới.

Xúc động khi nhớ về kỷ niệm với Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Mushahid Hussain Sayed chia sẻ quãng thời gian cùng người dân xuống đường ủng hộ Việt Nam, phản đối chiến tranh trước đây; ngưỡng mộ sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của Việt Nam như cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Các nhà lãnh đạo ICAPP đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Việt Nam trên các lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hoá, xã hội. Việt Nam đang thể hiện là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và khu vực. Về các chủ trương, đường lối của Việt Nam thời gian tới, các nhà lãnh đạo ICAPP rất ấn tượng với “Bộ tứ trụ cột” và các mục tiêu lớn mà Việt Nam đang đặt ra; bày tỏ ủng hộ sâu sắc và mong Việt Nam sẽ lớn mạnh hơn nữa trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Hai Đồng Chủ tịch đánh giá cao những đóng góp của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP trong suốt 20 năm qua, khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên và sự tham gia tích cực, hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, an ninh và phát triển tại châu Á; mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của ICAPP, trong đó có việc mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đa phương chính đảng ở các khu vực khác trên thế giới.

Chào mừng Đoàn Ban Lãnh đạo ICAPP đến thăm Việt Nam vào dịp trọng đại của đất nước, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng của đất nước; đánh giá chuyến thăm là minh chứng sống động cho quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và ICAPP.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những thành công ICAPP đã đạt được với tư cách là diễn đàn đa phương chính đảng lớn nhất thế giới, đóng góp thực chất vào tăng cường hiểu biết giữa các đảng chính trị trong khu vực, khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả của ICAPP, tạo thuận lợi cho hợp tác giữa các chính phủ, quốc hội các nước trong khu vực.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề thế giới và khu vực cùng quan tâm, cho rằng ICAPP cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy đối thoại, tăng cường tin cậy, góp phần tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại gồm ba trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Về đối ngoại đảng, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ICAPP là một trong những diễn đàn đa phương chính đảng ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ban Lãnh đạo ICAPP, thực hiện hiệu quả vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm trên cương vị Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường và các nhà lãnh đạo ICAPP nhất trí tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị đặc thù, vai trò quan trọng của ICAPP với tư cách là cầu nối thúc đẩy đối thoại, đồng thuận giữa các lực lượng chính trị, kiến tạo nền tảng chính trị cho quan hệ hợp tác và phát triển giữa các chính phủ, quốc hội và nhân dân các nước. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và ICAPP trong thời gian tới./.

Thông điệp hòa bình từ diễn đàn ICAPP lần thứ 12 tại Thủ đô Phnom Penh Đoàn đại biểu Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò của quan hệ đối ngoại đảng, các diễn đàn đa phương chính đảng; đánh giá cao những thành tựu của ICAPP trong suốt quá trình phát triển.