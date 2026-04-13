Tiếp tục hoàn thiện trục động lực kết nối TP Hồ Chí Minh-Tây Ninh-Đồng Tháp

Trong bối cảnh nhu cầu kết nối liên vùng ngày càng cấp thiết, việc hoàn thiện các trục giao thông động lực đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều địa phương.

Tại Tây Ninh, tuyến đường ĐT.827E được định vị là trục kết nối chiến lược giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp đang được thúc đẩy đầu tư đồng bộ nhằm mở rộng không gian phát triển, giảm áp lực hạ tầng hiện hữu và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế-xã hội toàn vùng.

Theo ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh, tuyến ĐT.827E theo quy hoạch có điểm đầu tại ranh giới Thành phố Hồ Chí Minh-Tây Ninh (thuộc địa phận xã Cần Giuộc), điểm cuối tại ranh giới Tây Ninh-Đồng Tháp (khu vực Tầm Vu), với tổng chiều dài khoảng 35,6km, quy mô tối thiểu 6 làn xe.

Tuyến đường được chia thành ba dự án để triển khai. Trong số đó, dự án xây dựng 3 cầu trên tuyến (cầu Cần Giuộc, cầu qua sông Vàm Cỏ Đông và cầu qua sông Vàm Cỏ Tây) đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình phê duyệt. Đây là cơ sở để ký kết hiệp định vay vốn ODA.

Dự án xây dựng đường dẫn vào 3 cầu (đoạn từ ĐT.826 đến ĐT.827B) dài 10,58km đang được triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Phần tuyến còn lại gồm đoạn từ nút giao Quốc lộ 50 (điểm cuối đường dẫn vào cầu Cần Giuộc) đến ĐT.826 dài 12,4km và đoạn từ ĐT.827B đến ranh tỉnh Đồng Tháp dài 7,1km, giữ vai trò hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch.

Theo đánh giá của ngành chức năng, tuyến ĐT.827E có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Tây Ninh với các địa phương lân cận, đồng thời góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 50. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả các dự án đang triển khai, việc sớm đầu tư các đoạn còn lại là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ của toàn tuyến.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh Đặng Hoàng Chương, đơn vị đã có văn bản trình UBND tỉnh phương án đầu tư các đoạn còn lại của tuyến ĐT.827E.

Theo đề xuất, tổng chiều dài đầu tư khoảng 19,5km, với quy mô giai đoạn 1 gồm hai đường song hành hai bên (4 làn xe), các đoạn chuyển tiếp được vuốt nối từ 4 lên 6 làn xe. Toàn tuyến sẽ được giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh với bề rộng 60m.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 7.941 tỷ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư 5.224 tỷ đồng, chi phí xây dựng 2.717 tỷ đồng. Dự án được đề xuất đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2026-2031.

Để thuận lợi triển khai, Sở Xây dựng cũng đề xuất tách dự án thành các dự án thành phần gồm: dự án giải phóng mặt bằng phần tuyến (khoảng 3.411 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng phần tuyến (khoảng 2.717 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh được giao làm chủ đầu tư các dự án phần tuyến, trong khi Ủy ban Nhân dân các xã đảm nhận các dự án tái định cư.

Theo phương án, sẽ xây dựng 3 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lộc, Mỹ Lệ và Tầm Vu với tổng diện tích gần 30ha. Theo đó, khu tại Mỹ Lộc diện tích 16ha có tổng mức đầu tư 1.486 tỷ đồng; khu tại Mỹ Lệ khoảng 7,62ha, vốn đầu tư 159 tỷ đồng; khu tại Tầm Vu khoảng 5,1ha, tổng vốn 168 tỷ đồng.

Việc chuẩn bị quỹ đất tái định cư được xác định là yếu tố then chốt để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT.827E đang được triển khai với 4 gói thầu khởi công từ tháng 8/2025.

Một số gói thầu đạt tiến độ khá tốt, như gói thầu số 3 (đoạn từ đường Huỳnh Văn Đảnh đến sông Vàm Cỏ Tây) đạt hơn 14% khối lượng; gói thầu số 4 (đoạn từ sông Vàm Cỏ Tây đến ĐT.827B) đạt gần 24%.

Song song đó, giải phóng mặt bằng đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất các khu vực phối hợp với địa phương triển khai. Đến nay đã chi trả bồi thường cho 1.116 hộ dân với diện tích trên 73,7ha; còn lại 195 hộ, diện tích khoảng 9,17ha chưa chi trả.

Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn khi tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu bố trí cho các hộ đủ điều kiện. Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Đối với dự án 3 cầu trên tuyến ĐT.827E, Chính phủ đã chấp thuận sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài (ODA) để đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 4.800 tỷ đồng. Hiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đang tiếp tục được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, ĐT.827E không chỉ là một dự án giao thông mà còn là đòn bẩy chiến lược mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành hành lang giao thông hiện đại, kết nối hiệu quả các khu, cụm công nghiệp của Tây Ninh với trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và các tỉnh lân cận, đồng thời mở rộng liên thông đến hệ thống cảng biển quốc tế.

Qua đó, thời gian vận chuyển được rút ngắn, chi phí logistics giảm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.

Hạ tầng giao thông đồng bộ cũng là nền tảng để Tây Ninh phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Bên cạnh đó, với vai trò là cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến ĐT.827E còn mở ra cơ hội để Tây Ninh phát triển thành trung tâm logistics của khu vực, đồng thời thúc đẩy hình thành các khu đô thị vệ tinh, khu dân cư hiện đại.

Việc sớm đầu tư hoàn thiện toàn tuyến ĐT.827E vì vậy không chỉ là yêu cầu về hạ tầng mà còn mang ý nghĩa chiến lược, tạo dư địa phát triển mới cho Tây Ninh và vùng kinh tế phía Nam trong thời gian tới./.