Tây Ninh gỡ khó cho doanh nghiệp vận tải trước biến động nhiên liệu

Giá xăng dầu thời gian gần đây liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao, tạo áp lực lan tỏa đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ vận tải, xây dựng đến tiêu dùng dân sinh, chi phí đầu vào gia tăng đang bào mòn hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp điều hành linh hoạt, đồng bộ từ phía cơ quan quản lý.

Doanh nghiệp trước áp lực chi phí

Trong lĩnh vực vận tải hành khách, tác động của giá nhiên liệu thể hiện trực tiếp và rõ nét. Anh Nguyễn Văn Hạnh, lái xe buýt tuyến 62-8 (Long An-Chợ Lớn), cho biết giá xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel, đã tăng lên mức hơn 44.000 đồng mỗi lít, trong khi đó, giá vé toàn tuyến mới điều chỉnh từ 30.000 đồng lên 38.000 đồng vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng của chi phí đầu vào.

Theo anh Hạnh, với mức tiêu hao nhiên liệu lớn, chi phí cho mỗi chuyến xe hiện lên tới khoảng 1,1 triệu đồng, chưa kể các khoản chi khác. Những ngày lượng khách sụt giảm, việc thua lỗ gần như khó tránh khỏi. Doanh nghiệp và chủ phương tiện buộc phải tự cân đối trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động bất thường.

Không chỉ doanh nghiệp, người dân cũng chịu tác động trực tiếp. Chị Nguyễn Thị Thuận, người dân phường Long An, tỉnh Tây Ninh, cho biết việc giá vé xe buýt tăng khiến chi phí đi lại hàng ngày cao hơn trong khi thu nhập không thay đổi. Đồng thời, giá xăng dầu tăng kéo theo giá nhiều mặt hàng thiết yếu cũng tăng theo, từ thực phẩm đến các khoản chi tiêu sinh hoạt, làm gia tăng áp lực tài chính đối với người lao động.

Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa và logistics, áp lực chi phí càng thể hiện rõ nét. Ông Nguyễn Ngọc Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tân Hưng Cường TN (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), cho biết chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành vận tải, nên mỗi đợt điều chỉnh tăng đều kéo theo áp lực lớn, làm giảm hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, giá vật tư, chi phí bảo trì phương tiện, chi phí nhân công và chi phí lưu kho cũng gia tăng, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong cân đối dòng tiền. Đặc biệt, việc duy trì chuỗi cung ứng ổn định trong bối cảnh chi phí tăng cao nhưng vẫn phải giữ giá cạnh tranh là thách thức không nhỏ.

Trước tình hình đó, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh giá dịch vụ theo hướng linh hoạt, có lộ trình phù hợp, đồng thời ưu tiên chia sẻ khó khăn với khách hàng nhằm giữ ổn định nguồn hàng. Song song đó, nhiều giải pháp tối ưu hóa được triển khai như sắp xếp lại tuyến vận tải, giảm quãng đường rỗng, ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành để tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu suất khai thác phương tiện.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải Xuất nhập khẩu Ưu Việt (Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), cho rằng biến động giá nhiên liệu cùng với chi phí đầu vào gia tăng đã thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp, tạo áp lực lớn trong duy trì hoạt động. Doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh giá cước theo hướng hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và khách hàng, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tiết giảm chi phí như tối ưu hóa lộ trình vận chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện và tăng cường ứng dụng công nghệ.

Ở lĩnh vực vận tải hành khách, bà Nguyễn Thị Mai Trâm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Kim Ngân, cho biết trong thời gian qua, giá xăng dầu cùng các chi phí đầu vào như bảo trì phương tiện, tiền lương nhân sự và chi phí vận hành đều gia tăng, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí nhiên liệu hiện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí vận hành, do đó mỗi đợt tăng giá đều khiến chi phí mỗi chuyến xe tăng đáng kể, trong khi doanh nghiệp vẫn phải duy trì tần suất hoạt động để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cũng theo bà Trâm, trong trường hợp giá xăng dầu tiếp tục tăng, doanh nghiệp sẽ tối ưu chi phí vận hành, điều chỉnh giá vé theo lộ trình phù hợp và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Ngược lại, nếu giá nhiên liệu giảm, doanh nghiệp sẽ xem xét điều chỉnh giảm giá vé, triển khai các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu đi lại.

Bà Nguyễn Thị Mai Trâm cũng kiến nghị cơ quan quản lý tiếp tục có các chính sách bình ổn giá nhiên liệu hoặc cơ chế hỗ trợ khi giá biến động mạnh; tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục kê khai, điều chỉnh giá vé; tăng cường kiểm soát thị trường vận tải nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp phương tiện.

Cần giải pháp điều hành đồng bộ, linh hoạt

Trước những tác động lan tỏa của giá xăng dầu, cơ quan quản lý địa phương cũng đã có những đánh giá và đề xuất giải pháp cụ thể.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh, nhận định biến động của thị trường thế giới đã ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng, qua đó đẩy giá xăng dầu và vật liệu xây dựng tăng cao. Điều này tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án cũng như việc giải ngân vốn đầu tư, trong đó một số công trình trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ nếu không có giải pháp kịp thời.

Để ứng phó, yêu cầu đặt ra là cần có các giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát biến động giá và bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá trái quy định. Đồng thời, cần chủ động rà soát, cân đối nguồn cung-nhu cầu theo từng dự án, ưu tiên vật liệu cho các công trình trọng điểm.

Cùng đó là cần tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý giá và điều tiết nguồn cung, đối với các dự án ngoài ngân sách, nhà đầu tư cần chủ động cập nhật biến động giá, linh hoạt điều chỉnh tiến độ triển khai. Đối với các dự án đầu tư công, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn, đồng thời tập trung công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công trách nhiệm rõ ràng là những yếu tố then chốt.

(Ảnh minh họa. Thanh Liêm/TTXVN)

Theo bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, năng lực dự trữ xăng dầu của toàn tỉnh hiện đạt khoảng 99.850 m3, bao gồm hệ thống kho và cửa hàng bán lẻ. Nếu dự trữ tối đa, nguồn cung có thể duy trì trong khoảng 30 ngày.

Toàn tỉnh hiện có 5 kho xăng dầu với tổng sức chứa gần 29.850 m3 và 845/893 cửa hàng bán lẻ đang hoạt động, với tổng sức chứa khoảng 70.000 m3. Lượng tiêu thụ bình quân đạt từ 76.770 đến 102.360 m3 mỗi tháng, cho thấy khả năng bảo đảm nguồn cung cơ bản ổn định trong ngắn hạn, góp phần hạn chế nguy cơ gián đoạn thị trường.

Trước biến động khó lường của thị trường năng lượng, yêu cầu đặt ra là tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý giá và điều tiết nguồn cung. Đối với doanh nghiệp, việc chủ động thích ứng, tái cơ cấu hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và ứng dụng công nghệ được xem là yếu tố then chốt để nâng cao khả năng “chống chịu” trước biến động thị trường.

Trong bối cảnh giá xăng dầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động, “thách thức kép” đối với doanh nghiệp vận tải không chỉ nằm ở chi phí nhiên liệu tăng cao mà còn ở áp lực duy trì năng lực cạnh tranh và ổn định chuỗi cung ứng. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm ổn định thị trường, giảm thiểu tác động tiêu cực và bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong trung và dài hạn./.

