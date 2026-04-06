Hãng bay Việt Nam sẽ sử dụng nhiên liệu bay bền vững trên một số chặng ngắn

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.

Thực hiện và triển khai theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay, doanh nghiệp vận tải hàng không chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi phương tiện mặt đất sang phương tiện sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu xanh theo lộ trình thực hiện ban hành tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, từ năm 2027-2030, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế để bổ sung một phần trong nhiên liệu hàng không; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng và tiêu thụ nhiên liệu của các doanh nghiệp hàng không.

Từ năm 2035 sử dụng tối thiểu 10% nhiên liệu bền vững cho một số chuyến bay ngắn; 100% phương tiện chở khách và phương tiện khác trong sân bay đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh.

Từ năm 2040, tất cả các phương tiện hoạt động trong khu bay sử dụng điện, năng lượng xanh (trừ các phương tiện đặc thù chưa sử dụng năng lượng điện).

Từ năm 2050, chuyển đổi sử dụng 100% năng lượng xanh, nhiên liệu hàng không bền vững cho tàu bay để giảm tối đa lượng phát thải khí nhà kính. Tùy thuộc điều kiện công nghệ, lượng phát thải còn lại được thực hiện bằng cách bù đắp carbon để đạt phát thải ròng bằng “0”.

Trước đó, Vietnam Airlines trở thành Hãng hàng không Việt Nam đầu tiên sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) trên các chuyến bay từ châu Âu.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2025, tất cả chuyến bay của hãng khởi hành từ các sân bay châu Âu đều sử dụng SAF. Các chuyến bay này sẽ sử dụng nhiên liệu SAF với tỷ lệ ít nhất 2%. Tỷ lệ này sẽ tăng dần lên lên 6%, 20%, 70% tương ứng các năm 2030, 2035, 2050.

Ngoài ra, Hãng đưa SAF vào khai thác trên một số đường bay nội địa là minh chứng thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc giảm phát thải và phát triển hàng không xanh tại Việt Nam, sự quyết tâm của Vietnam Airlines trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Chính phủ Việt Nam.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “Vietnam Airlines tự hào là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên ứng dụng SAF, loại nhiên liệu xanh giúp giảm tới 80% lượng khí thải nhà kính trong suốt vòng đời của nhiên liệu. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là lời khẳng định về cam kết đồng hành cùng Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.”

Vietnam Airlines cũng đang từng bước mở rộng sử dụng SAF trên các đường bay nội địa, quốc tế, đồng thời hợp tác phát triển nguồn cung SAF tại Việt Nam nhằm giảm chi phí khai thác và tăng tính chủ động. Hãng đang tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để xây dựng chuỗi cung ứng xanh, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu bền vững và thúc đẩy các sáng kiến giảm phát thải xuyên suốt chuỗi giá trị.

Giá nhiên liệu hàng không bền vững hiện nay cao hơn từ 2 đến 3 lần so với nhiên liệu hóa thạch truyền thống, thậm chí có thời điểm cao gấp 5 đến 6 lần. Ước tính, chi phí khai thác các đường bay đến, đi từ châu Âu của Vietnam Airlines sẽ tăng thêm khoảng 4,8 triệu USD mỗi năm khi sử dụng nhiên liệu SAF.

Bên cạnh nỗ lực sử dụng SAF, Vietnam Airlines đang thực hiện mạnh mẽ nhiều biện pháp khác nhằm cắt giảm lượng khí thải CO2 như: khai thác, sử dụng đội máy bay thế hệ mới, tăng cường áp dụng các giải pháp vận hành khai thác máy bay để giảm phát thải CO2 thông qua tiết kiệm nhiên liệu; tối ưu đường bay, lịch bay và tối ưu trọng lượng chất xếp để giảm tiêu hao nhiên liệu; bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin theo dõi tiêu hao nhiên liệu, phát thải CO2 và có sự xác minh của đối tác thứ 3 để gửi cơ quan nhà nước…

Song song đó, Vietnam Airlines đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số, áp dụng công nghệ để giám sát và tối ưu hóa lượng phát thải ngay từ khâu vận hành. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp) của hãng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao khả năng phục hồi trong tương lai./.

Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đủ và ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo vệ môi trường sinh thái. Ngành năng lượng sẽ phát triển hài hòa giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ, thông minh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tỷ lệ tiết kiệm năng lượng từ 8-10% và giảm phát thải khí nhà kính từ 15-35% so với kịch bản thông thường. Tầm nhìn đến năm 2045, ngành năng lượng Việt Nam phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

