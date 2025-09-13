Tình cảm và sự quan tâm của Bác Hồ dành cho Thông tấn xã Việt Nam

Tình cảm, sự quan tâm của Bác dành cho TTXVN luôn là niềm vinh dự, tự hào và động lực cho các thế hệ làm báo của Thông tấn không ngừng cống hiến, phát triển TTXVN ngày càng lớn mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) với tên gọi ban đầu Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX).

Trong lịch sử phát triển của ngành, VNTTX luôn nhận được sự dìu dắt và quan tâm đặc biệt của Bác, từ những lời chỉ bảo và truyền đạt kinh nghiệm quý báu về nghề làm báo, những bản tin được Người trực tiếp chỉnh sửa cũng như điều kiện tác nghiệp thuận lợi nhất mà Bác dành cho phóng viên VNTTX.

Tình cảm, sự quan tâm của Bác dành cho TTXVN luôn là niềm vinh dự, tự hào và động lực cho các thế hệ làm báo của Thông tấn không ngừng cống hiến, phát triển TTXVN ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị thế là hãng thông tấn chủ lực, cơ quan truyền thông quốc gia, trung tâm thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước./.