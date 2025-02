Tình hình không khí ngày 20/2: Hà Nội ở mức "không lành mạnh"

Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, vào lúc 7h25 sáng 20/2/2025, Hà Nội xếp thứ 7 trong danh sách 123 thành phố ô nhiễm trên thế giới của IQAir.

Cụ thể, với chỉ số AQI ở mức 162, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh."

Chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, màu đỏ "không lành mạnh" ở mức 193.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong nhóm có chất lượng không khí ở mức đỏ "không lành mạnh" với chỉ số AQI là 154, xếp thứ 11.

Số liệu này sẽ thay đổi tùy theo thời điểm và múi giờ, khi các thành phố khác trên thế giới lần lượt bước vào giờ cao điểm, khi lượng xe cộ và các hoạt động sản xuất đạt mức cao nhất.

Cũng vào thời điểm này, thành phố có chất lượng không khí tốt nhất trong danh sách 123 địa điểm được IQAir theo dõi là Kabul, Afghanistan ở màu xanh lá "Tốt," mức 11.

Tại Việt Nam, theo VN Air - Ứng dụng cung cấp thông tin chất lượng môi trường không khí trên smartphone do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, khu vực ô nhiễm nhất cả nước tính đến thời điểm 7h35 phút sáng 20/2 thuộc về thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) với chỉ số AQI ở mức 156 màu đỏ - "Xấu"

Cũng theo VN Air, chỉ số chất lượng không khí tốt nhất trên cả nước thuộc về thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) với chỉ số chất lượng không khí màu xanh lá ở mức 6 - Tốt.

AQI là chỉ số theo dõi chất lượng không khí dao động từ 0-500, chỉ số càng cao thể hiện mức độ ô nhiễm và tác động đến sức khỏe càng cao.

VN Air là ứng dụng được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thuộc Tổng Cục Môi trường-Bộ Tài nguyên và Môi trường.

VN Air sử dụng nguồn dữ liệu được khai thác từ kết quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục do Tổng cục Môi trường quản lý và các trạm quan trắc môi trường do các Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương quản lý.

Việc cập nhật thường xuyên chỉ số chất lượng không khí sẽ giúp người dân có những ứng phó kịp thời khi chất lượng không khí suy giảm như giảm thiểu các hoạt động ngoài trời, hạn chế mở cửa, sử dụng các loại khẩu trang có thể hạn chế ảnh hưởng của các chất ô nhiễm trong không khí, sử dụng các loại máy lọc không khí…

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để chủ động hạn chế tác động do ô nhiễm không khí gây ra.

Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) khuyến cáo khi chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu (201-300), đối với người bình thường tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức; khuyến khích thực hiện các hoạt động trong nhà; tránh hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí cao.

Nếu phải hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, người dân nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn; nếu phải tham gia giao thông nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm.

Đồng thời, hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng; vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường; tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Đối với những người nhạy cảm, cần tránh tất cả các hoạt động ngoài trời, chuyển sang các hoạt động trong nhà hoặc chuyển sang ngày khác khi chỉ số chất lượng không khí tốt hơn; hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng.

Các phương tiện giao thông di chuyển rất chậm trên quốc lộ 46 do sương mù làm hạn chế tầm nhìn. (Ảnh: Văn Tý/ TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 20/2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng Lai Châu, Điện Biên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió nhẹ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C./.

