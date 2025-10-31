Tinh thần độc lập từ Điện Biên Phủ đến Tháng 11 vĩ đại ở Algeria

Ngày 1/11 là kỷ niệm 71 năm Ngày bùng nổ Cách mạng Giải phóng dân tộc ở Algeria (1/11/1954-1/11/2025), sự kiện lịch sử trọng đại đã mở ra thời kỳ mới trong hành trình giành độc lập của đất nước Bắc Phi này.

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, năm nay, lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, nhưng tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc vẫn là điểm tựa để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Algeria, tiếp tục khẳng định niềm tin vào con đường phát triển và đổi mới của quốc gia.

Trên khắp các con phố, người Algeria tự hào treo những lá cờ của tự do và phẩm giá. Các chương trình kỷ niệm diễn ra trên khắp đất nước, với lễ tưởng niệm, triển lãm, hội thảo và hoạt động giáo dục nhằm truyền lại thông điệp yêu nước và trách nhiệm công dân cho các thế hệ kế tiếp.

Với người dân Algeria, đây là ngày lịch sử trong ký ức của dân tộc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam năm 1954 đã minh chứng bè lũ thực dân không phải những kẻ bất khả chiến bại và thời cơ vùng lên giành lấy độc lập, tự do đã đến.

Âm hưởng của chiến thắng ấy đã lan tới Algeria, để ngày 1/11/1954, hưởng ứng “tiếng gọi của phẩm giá và tự do,” những thanh niên Algeria yêu nước đã phát động cuộc đấu tranh vũ trang chống ách thực dân Pháp, mở đầu cho gần 8 năm chiến đấu gian khổ để giành lại độc lập.

Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản sang thăm, làm việc với đảng FLN - Algeria. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Trải qua hơn 132 năm bị đô hộ, nhân dân Algeria đã chứng minh rằng tự do có thể giành lấy bằng sự hy sinh và lòng quả cảm.

Tính đến năm 1962, hơn 1,5 triệu người con Algeria đã ngã xuống, để đổi lấy nền độc lập dân tộc. Từ đó, ngày 1/11 trở thành biểu tượng thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Algeria, ngày tưởng nhớ các liệt sỹ và khẳng định bản lĩnh quật cường của một dân tộc.

Sau 71 năm, tinh thần của “Tháng 11 vĩ đại” vẫn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ Algeria hôm nay. Do đó, Ngày Cách mạng 1/11 không chỉ là ngày lễ lịch sử, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm đoàn kết và cống hiến cho Tổ quốc.

Tinh thần ấy được thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối bằng một “cuộc cách mạng hòa bình,” cuộc cách mạng của tri thức, đổi mới và phát triển, hướng tới một Algeria hiện đại, thịnh vượng và luôn giữ vững độc lập, chủ quyền.

Một trung tâm thương mại được trang hoàng chào đón Ngày kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Trong những năm gần đây, Algeria đang từng bước tiến hành các cải cách kinh tế-xã hội, chú trọng hiện đại hóa bộ máy nhà nước, phát huy nguồn lực con người và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, mục tiêu của “nước Algeria mới” là xây dựng một quốc gia phát triển, ổn định và công bằng, nơi mọi công dân đều được hưởng thành quả của độc lập và tự do.

Dù đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu, từ biến động kinh tế đến an ninh khu vực, Algeria vẫn giữ vững định hướng độc lập và chủ quyền quốc gia, tiếp tục khẳng định vai trò là một quốc gia trụ cột của khu vực Bắc Phi và thế giới Arab./.

