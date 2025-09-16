Multimedia

Tinh thần xuyên suốt của 4 Nghị quyết 59, 70, 71 và 72

Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 59, 70, 71, 72 là chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi," lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Ngày 16/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng quốc gia, đột phát phát triển giáo dục và đào tạo và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng: Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 59 và Ba nghị quyết 70, 71, 72 là chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi," lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các Nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình./.

