Toàn quyền Australia và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/9/2025 của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước  Lương Cường và Phu nhân.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân./.

#Toàn quyền Australia Sam Mostyn #chuyến thăm cấp Nhà nước #Chủ tịch nước Lương Cường #Việt Nam-Australia TP. Hà Nội
