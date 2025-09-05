Toàn quyền Australia và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/9/2025.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân./.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Australia Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết hành trình 80 năm qua của Việt Nam không chỉ phản ánh khát vọng độc lập và thống nhất đất nước, mà còn là khát vọng sâu sắc về một tương lai hòa bình và thịnh vượng.